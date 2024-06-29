ДБР перевірить дії генерала Содоля в межах справи про прорив у Харківській області

Начштаб "Азову" напередодні заявив, що не задоволений відповіддю ДБР, але не розкрив зміст листа

Володимир Зеленський та Юрій Содоль (Фото: EPA)

Державне бюро розслідувань перевірить дії генерал-лейтенанта Юрія Содоля в межах справи щодо прориву російськими військовими кордону в Харківській області після заяви начальника штабу бригади "Азов" Богдана Кротевича, цю інформацію надала LIGA.net пресслужба ДБР.

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У бюро відповіли Кротевичу – заяву за фактами можливого перевищення службових повноважень і некомпетентного командування з боку генерала Содоля розглянуто.

Цю заяву приєднали до матеріалів кримінальної справи щодо прориву окупантами кордону у Харківській області, у межах якої, зокрема, слідство оцінює дії військового командування ОСУВ "Хортиця" під час оборонних операцій на цьому напрямку.

У ДБР пообіцяли начштабу "Азову", що перевірять викладені ним обставини.

Кротевич напередодні заявив, що не задоволений відповіддю ДБР, але не розкрив зміст листа. Він додав, що "далі вже робота адвокатів".

На питання LIGA.net щодо того, чи відкрите кримінальне провадження проти Содоля, у пресслужбі ДБР зазначили, що згідно з законодавством, його відкривають, серед іншого і за фактом, а в процесі досудового розслідування можуть оголошуватися підозри окремим особам.

Слідчі використовуватимуть усі законні способи збору інформації: свідчення, слідчі експерименти, експертизи, зазначили в ДБР.

23 червня Кротевич закликав ДБР відкрити провадження щодо одного з військових генералів. Ім'я не називалося, УП з посиланням на свої джерела заявила, що йдеться про генерал-лейтенанта Содоля.

24 червня президент Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

Раніше Содоля критикували представники різних політичних флангів, серед критиків — активіст і волонтер Сергій Стерненко та депутатка від Слуги народу Мар'яна Безугла. Генерала зокрема звинувачують у недбалому ставленні до особового складу, що призводить до жертв серед військових.

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