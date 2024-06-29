ГБР проверит действия генерала Содоля в рамках дела о прорыве в Харьковской области

Начштаб "Азова" накануне заявил, что не удовлетворен ответом ГБР, но не раскрыл содержание письма

Владимир Зеленский и Юрий Содоль (Фото: EPA)

Государственное бюро расследований проверит действия генерал-лейтенанта Юрия Содоля в рамках дела о прорыве российскими военными границы в Харьковской области после заявления начальника штаба бригады "Азов" Богдана Кротевича, данную информацию предоставила LIGA.net пресс-служба ГБР.

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В бюро ответили Кротевичу – заявление по фактам возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования со стороны генерала Содоля рассмотрено.

Это заявление присоединили к материалам уголовного дела о прорыве оккупантами границы в Харьковской области, в рамках которого, в частности, следствие оценивает действия военного командования ОСУВ "Хортица" во время оборонных операций в этом направлении.

В ДБР пообещали начштабу "Азова", что проверят изложенные им обстоятельства.

Кротевич накануне заявил, что не удовлетворен ответом ГБР, но не раскрыл содержание письма. Он добавил, что "дальше уже работа адвокатов".

На вопрос LIGA.net относительно того, открыто ли уголовное производство против Содоля, в пресс-службе ГБР отметили, что согласно законодательству его открываются в том числе и по факту, а в ходе досудебного расследования могут объявляться подозрения отдельным лицам.

Следователи будут использовать все законные способы сбора информации: показания, следственные эксперименты, экспертизы, отметили в ГБР.

23 июня Кротевич призвал ГБР открыть производство по одному из военных генералов. Имя не называлось, УП со ссылкой на свои источники заявила, что речь идет о генерал-лейтенанте Содоле.

24 июня президент Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами ВСУ Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым.

Ранее Содоля критиковали представители разных политических флангов, среди критиков – активист и волонтер Сергей Стерненко и депутат от Слуги народа Марианна Безугла. Генерал, в частности, обвиняется в небрежном отношении к личному составу, что приводит к жертвам среди военных.

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