Начштаба "Азова" получил ответ от ГБР: Не доволен, дальше работа адвокатов

Богдан Кротевич попросил военных не бояться давать показания, в частности непубличные

Богдан Кротевич (Фото: скриншот с видео)

Начальник штаба 12 бригады спецназначения "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) получил ответ от Государственного бюро расследований относительно своего письма с призывом открыть производство против военного генерала.

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Хотя он и не называл имя военачальника, на следующий день после предыдущего сообщения Тавра был уволен командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль.

Кротевич отметил, что не удовлетворен ответом ГБР, а дальше уже по этой ситуации будут работать адвокаты.

Он попросил военных не бояться давать показания, в частности непубличные.

Начштаба "Азова" анонсировал: "Мы не отступимся".

Других подробностей о содержании письма военный не предоставил.

23 июня Кротевич призвал ГБР открыть производство по одному из военных генералов. Имя не называлось, УП со ссылкой на свои источники заявила, что речь идет о генерал-лейтенанте Содоле.

24 июня президент Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами ВСУ Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым.

Ранее Содоля критиковали представители разных политических флангов, среди критиков — активист и волонтер Сергей Стерненко и депутат от Слуги народа Марьяна Безуглая. Генерала, в частности, обвиняют в халатном отношении к личному составу, что приводит к жертвам среди военных.

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