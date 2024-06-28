Начштаба "Азова" получил ответ от ГБР: Не доволен, дальше работа адвокатов
Начальник штаба 12 бригады спецназначения "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) получил ответ от Государственного бюро расследований относительно своего письма с призывом открыть производство против военного генерала.
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Хотя он и не называл имя военачальника, на следующий день после предыдущего сообщения Тавра был уволен командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль.
Кротевич отметил, что не удовлетворен ответом ГБР, а дальше уже по этой ситуации будут работать адвокаты.
Он попросил военных не бояться давать показания, в частности непубличные.
Начштаба "Азова" анонсировал: "Мы не отступимся".
Других подробностей о содержании письма военный не предоставил.
- 23 июня Кротевич призвал ГБР открыть производство по одному из военных генералов. Имя не называлось, УП со ссылкой на свои источники заявила, что речь идет о генерал-лейтенанте Содоле.
- 24 июня президент Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами ВСУ Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым.
- Ранее Содоля критиковали представители разных политических флангов, среди критиков — активист и волонтер Сергей Стерненко и депутат от Слуги народа Марьяна Безуглая. Генерала, в частности, обвиняют в халатном отношении к личному составу, что приводит к жертвам среди военных.
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