Начштабу "Азову" отримав відповідь від ДБР: Не задоволений, далі робота адвокатів

Богдан Кротевич (Фото: скриншот з відео)

Начальник штабу 12 бригади спецпризначення "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) отримав відповідь від Державного бюро розслідувань щодо свого листа із закликом відкрити провадження проти військового генерала.

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Хоча він і не називав ім'я воєначальника, наступного дня після попереднього повідомлення Тавра був звільнений командувач Об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль.

Кротевич зазначив, що не задоволений відповіддю ДБР, а далі вже стосовно цієї ситуації працюватимуть адвокати.

Він попросив військових не боятися давати свідчення, зокрема непублічні.

Начштабу "Азову" анонсував: "Ми не відступимося".

Інших подробиць щодо вмісту листа військовий не надав.

23 червня Кротевич закликав ДБР відкрити провадження щодо одного з військових генералів. Ім'я не називалося, УП з посиланням на свої джерела заявила, що йдеться про генерал-лейтенанта Содоля.

24 червня президент Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

Раніше Содоля критикували представники різних політичних флангів, серед критиків — активіст та волонтер Сергій Стерненко та депутатка від Слуги народу Мар'яна Безугла. Генерала, зокрема, звинувачують у недбалому ставленні до особового складу, що призводить до жертв серед військових.

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