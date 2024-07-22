Кротевич о Содоле: Мне дали понять, что есть указание сверху не давать ход этому делу
Начальник штаба бригады спецназначения "Азов" Богдан Кротевич сообщил о развитии ситуации с его письмом в Государственное бюро расследований насчет бывшего командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Военный утверждает: действия ГБР и общения по делу "ясно дали понять, что есть указание сверху "не давать ход этому делу".
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Кротевич пишет, что 27 июня получил ответ от ГБР: в ведомстве заявили, что письмо о Содоле только будет добавлено к уже существующему делу, в котором "опосредованно" рассматриваются действия командования оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" и "других людей".
Начштаба "Азова" считает, что этим ГБР нарушает закон и "делает это максимально дерзко" – военный называет такое поведение ведомства "преднамеренным бездействием".
Также он отметил, что ГБР не вызвало его, как свидетеля, для дачи показаний, хотя он и просил об этом в своем письме.
Кротевич сообщил: 4 июля вместе с адвокатами подал жалобу на ГБР, чтобы суд заставил ведомство внести данные в Единый реестр и начать расследование.
Вместо этого, пишет военный, суд назначил на рассмотрение судью, который 10 июля должен был идти в отпуск – это противоречит положению об автоматизированной системе документооборота суда.
Спустя время адвокаты добились нового автораспределения, однако новый судья назначил рассмотрение дел на 19 августа, поскольку тоже уходит в отпуск 15 июля – это тоже противоречит положению, замечает азовец.
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"Эти действия, а также общение разных людей и некоторые звонки ясно дали понять мне, что есть указание сверху "не давать ход этому делу", – утверждает начштаба "Азова".
Также Кротевич отметил, что в письме указал на других людей, кроме Содоля, — и если последнего уволили с должности, то других нет.
К тому же военный сообщил о том, что "многие командиры бригад, разных ведомств" вышли к нему напрямую и готовы предоставить свои показания.
Он еще раз подчеркнул, что для предоставления показаний как раз и необходимо, чтобы дело внесли в ЕРДР и вызвали его на дачу показаний — и сделать это должно ГБР.
В тексте Кротевич несколько пишет о своих опасениях, что его могут убить из-за позиции "коррумпированные жадные к должностям украинцы". О ком именно идет речь военный не сообщает.
LIGA.net обратилась в ГБР по поводу этих слов Кротевича и опубликует ответ, как только его получит.
- 23 июня Кротевич призвал ГБР открыть производство по одному из военных генералов. Имя не называлось, УП со ссылкой на свои источники заявила, что речь идет о генерал-лейтенанте Содоле.
- 24 июня президент Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами ВСУ Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым.
- Ранее Содоля критиковали представители разных политических флангов, среди критиков – активист и волонтер Сергей Стерненко и депутат от Слуги народа Марианна Безуглая. Генерал, в частности, обвиняется в халатном отношении к личному составу, что приводит к жертвам среди военных.
- 29 июня ГБР сообщило, что проверит действия Содоля в рамках дела по прорыву россиянами границы в Харьковской области. В ведомстве сообщили, что сделают это как раз после заявления Кротевича.
- Тогда же военный отметил, что не удовлетворен ответом ГБР, а дальше уже в этой ситуации будут работать адвокаты.
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