Кротевич о Содоле: Мне дали понять, что есть указание сверху не давать ход этому делу

Военный заявил о проблемах с внесением дела в ЕРДР и судебным разбирательством

Юрий Содол (Фото: АрмияInform)

Начальник штаба бригады спецназначения "Азов" Богдан Кротевич сообщил о развитии ситуации с его письмом в Государственное бюро расследований насчет бывшего командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Военный утверждает: действия ГБР и общения по делу "ясно дали понять, что есть указание сверху "не давать ход этому делу".

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Кротевич пишет, что 27 июня получил ответ от ГБР: в ведомстве заявили, что письмо о Содоле только будет добавлено к уже существующему делу, в котором "опосредованно" рассматриваются действия командования оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" и "других людей".

Начштаба "Азова" считает, что этим ГБР нарушает закон и "делает это максимально дерзко" – военный называет такое поведение ведомства "преднамеренным бездействием".

Также он отметил, что ГБР не вызвало его, как свидетеля, для дачи показаний, хотя он и просил об этом в своем письме.

Кротевич сообщил: 4 июля вместе с адвокатами подал жалобу на ГБР, чтобы суд заставил ведомство внести данные в Единый реестр и начать расследование.

Вместо этого, пишет военный, суд назначил на рассмотрение судью, который 10 июля должен был идти в отпуск – это противоречит положению об автоматизированной системе документооборота суда.

Спустя время адвокаты добились нового автораспределения, однако новый судья назначил рассмотрение дел на 19 августа, поскольку тоже уходит в отпуск 15 июля – это тоже противоречит положению, замечает азовец.

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"Эти действия, а также общение разных людей и некоторые звонки ясно дали понять мне, что есть указание сверху "не давать ход этому делу", – утверждает начштаба "Азова".

Также Кротевич отметил, что в письме указал на других людей, кроме Содоля, — и если последнего уволили с должности, то других нет.

К тому же военный сообщил о том, что "многие командиры бригад, разных ведомств" вышли к нему напрямую и готовы предоставить свои показания.

Он еще раз подчеркнул, что для предоставления показаний как раз и необходимо, чтобы дело внесли в ЕРДР и вызвали его на дачу показаний — и сделать это должно ГБР.

В тексте Кротевич несколько пишет о своих опасениях, что его могут убить из-за позиции "коррумпированные жадные к должностям украинцы". О ком именно идет речь военный не сообщает.

LIGA.net обратилась в ГБР по поводу этих слов Кротевича и опубликует ответ, как только его получит.

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