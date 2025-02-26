Начальник штаба "Азова" Кротевич уходит с должности и завершает военную службу
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Евгения Мазур
Специальный корреспондент LIGA.net
Начальник штаба бригады "Азов", подполковник Богдан Кротевич уходит с должности и завершает военную службу. Это подтвердили LIGA.net в самом подразделении.
"Азов" опубликовал сообщение в соцсетях о том, что Кротевич (позывной Тавр) завершает службу и уходит с должности начальника штаба бригады.
LIGA.net уточнила в подразделении, полностью ли Кротевич уходит из войска – там подтвердили, что он "в принципе завершает службу".
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