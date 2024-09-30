Кротевич заявил, что суд обязал ГБР открыть производство по его заявлению по Содолю
В понедельник, 30 сентября, Киевский апелляционный суд обязал Государственное бюро расследований возбудить уголовное производство по заявлению начальника штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Украины Богдана Кротевича в отношении бывшего командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Юрия Содоля. Об этом Кротевич сообщил в соцсетях.
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По его словам, суд отменил решение судьи Шевченковского районного суда Киева от 19 августа 2024 года по делу №761/24500/24 производства №1-кс/761/15750/24 и постановил новое определение.
Им суд обязал уполномоченное лицо ГБР, в компетенцию которого входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, не позднее 24 часов с момента получения копии документа, внести сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (Халатное отношение к военной службе) на основании заявления Кротевича.
"Это большой шаг вперед, но еще не победа. Я благодарю судей Киевского апелляционного суда – сегодня вы пример справедливости, которой очень не хватает. Вы заложили свой весомый вклад в фундамент будущего нашего государства", – написал Кротевич.
Он также отметил, что готовился к тому, что суд откажет ему. Поэтому сам приехал на заседание с Торецкого направления.
"Я был готов к отказу, но хотел услышать его лично. Способны ли судьи сказать мне, что в моих показаниях относительно генерала Содоля нет состава преступления. Когда мне предоставили слово, я отметил, что хочу увидеть справедливость", — подчеркнул военный.
- Содоля критиковали представители разных политических флангов, среди них активист и волонтер Сергей Стерненко и депутат Марьяна Безуглая. Его, в частности, обвиняют в халатном отношении к личному составу, что приводит к жертвам среди военных.
- 23 июня Кротевич призвал ГБР открыть производство в отношении одного из военных генералов. УП пишет, что речь идет о генерал-лейтенанте Содоле.
- 24 июня Зеленский уволил Содоля с должности командующего Объединенными силами.
- 29 июня ГБР сообщило, что проверит действия Содоля в рамках дела по прорыву россиянами границы в Харьковской области. В ведомстве сообщили, что сделают это как раз после заявления Кротевича.
- Тогда же военный отметил, что не удовлетворен ответом ГБР, а дальше уже в этой ситуации будут работать адвокаты.
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