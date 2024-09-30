Кротевич заявил, что суд обязал ГБР открыть производство по его заявлению по Содолю

Богдан Кротевич (Фото: Telegram-аккаунт Кротевича)

В понедельник, 30 сентября, Киевский апелляционный суд обязал Государственное бюро расследований возбудить уголовное производство по заявлению начальника штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Украины Богдана Кротевича в отношении бывшего командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Юрия Содоля. Об этом Кротевич сообщил в соцсетях.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

По его словам, суд отменил решение судьи Шевченковского районного суда Киева от 19 августа 2024 года по делу №761/24500/24 производства №1-кс/761/15750/24 и постановил новое определение.

Им суд обязал уполномоченное лицо ГБР, в компетенцию которого входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, не позднее 24 часов с момента получения копии документа, внести сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (Халатное отношение к военной службе) на основании заявления Кротевича.

"Это большой шаг вперед, но еще не победа. Я благодарю судей Киевского апелляционного суда – сегодня вы пример справедливости, которой очень не хватает. Вы заложили свой весомый вклад в фундамент будущего нашего государства", – написал Кротевич.

Он также отметил, что готовился к тому, что суд откажет ему. Поэтому сам приехал на заседание с Торецкого направления.

"Я был готов к отказу, но хотел услышать его лично. Способны ли судьи сказать мне, что в моих показаниях относительно генерала Содоля нет состава преступления. Когда мне предоставили слово, я отметил, что хочу увидеть справедливость", — подчеркнул военный.

Читайте также: Кротевич о Содоле: Мне дали понять, что есть указание сверху не давать ход этому делу