Кротевич розповів, що суд зобов'язав ДБР відкрити провадження за його заявою щодо Содоля

Богдан Кротевич (Фото: Telegram-акаунт Кротевича)

У понеділок, 30 вересня, Київський апеляційний суд зобов'язав Державне бюро розслідувань порушити кримінальне провадження за заявою начальника штабу бригади "Азов" Національної гвардії України Богдана Кротевича щодо колишнього командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України Юрія Содоля. Про це Кротевич повідомив в соціальних мережах.

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За його словами, суд скасував ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду Києва від 19 серпня 2024 року у справі №761/24500/24 провадження №1-кс/761/15750/24 та постановив нову ухвалу.

Нею суд зобов’язав уповноважену особу ДБР, до компетенції якої входить внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, не пізніше 24 годин з моменту отримання копії документа, внести відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 425 Кримінального кодексу України (Недбале ставлення до військової служби) на підставі заяви Кротевича.

"Це великий крок вперед, але ще не перемога. Я дякую суддям Київського апеляційного суду – сьогодні ви приклад справедливості, якої дуже не вистачає. Ви заклали свій вагомий внесок у фундамент майбутнього нашої держави", – написав Кротевич.

Він також зазначив, що готувався до того, що суд відмовить йому. Тому сам приїхав на засідання з Торецького напрямку.

"Я був готовий до відмови, але хотів почути її особисто. Чи здатні судді сказати мені, що в моїх свідченнях стосовно генерала Содоля немає складу злочину. Коли мені надали слово, я наголосив на тому, що хочу побачити справедливість", – зазначив військовий.

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