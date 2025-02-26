Зеленський звільнив Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил

Місяць тому Зеленський заявляв, що Андрій Гнатов перейде до Генерального штабу

Андрій Гнатов (Фото: Офіс президента)

У середу, 26 лютого, президент Володимир Зеленський звільнив командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

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"Звільнити Гнатова Андрія Вікторовича з посади командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України", – йдеться в указі №148/2025.

26 січня Зеленський заявив, що Гнатов, який був одночасно командувачем Об’єднаних сил та оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця" перейде на посаду до Генерального штабу.

За словами президента, він обійматиме посаду заступника начальника Генштабу, і його завдання – це "новий рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами й фронтом".

ДОВІДКА. Гнатов 2001 року закінчив Харківський інститут танкових військ. З 2016 до 2018 року керував штабом 36 окремої бригади морської піхоти. З 2018 до 2021 року командував цією самою бригадою. У 2022 році очолив штаб і став заступником командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ. У червні того самого року отримав звання бригадного генерала та шеврон від Зеленського. Навесні 2023 року Гнатов керував обороною Бахмута.

24 червня 2024 року Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на Гнатова.

30 вересня стало відомо, що суд зобов'язав ДБР відкрити провадження за заявою начальника штабу бригади "Азов" НГУ Богдана Кротевича щодо Содоля.