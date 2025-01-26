Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Гнатов перейде в Генштаб

Володимир Зеленський і Андрій Гнатов (Фото: ОП)

Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Андрій Гнатов (одночасно був командувачем оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця") перейде на посаду в Генеральний штаб. Про кадрові перестановки у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, генерал-майор Гнатов обійматиме посаду заступника начальника Генштабу, і його завдання – це "новий рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами й фронтом".

Зеленський зазначив, що ці зміни він обговорив із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

"На всіх рівнях завдання поставлені", – наголосив президент.

Водночас командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий направлений для керівництва ОСУВ "Хортиця".

ДОВІДКА. Гнатов 2001 року закінчив Харківський інститут танкових військ. З 2016 до 2018 року керував штабом 36 окремої бригади морської піхоти. З 2018 до 2021 року командував цією ж бригадою. У 2022 році очолив штаб і став заступником командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ. У червні того ж року отримав звання бригадного генерала та шеврон від Зеленського. Навесні 2023 року Гнатов керував обороною Бахмута.

24 червня 2024 року Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на Гнатова.

30 вересня стало відомо, що суд зобов'язав ДБР відкрити провадження за заявою начальника штабу бригади "Азов" НГУ Богдана Кротевича щодо Содоля.