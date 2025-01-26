Командующий Объединенными силами ВСУ Гнатов перейдет в Генштаб

Владимир Зеленский и Андрей Гнатов (Фото: ОП)

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов (одновременно был командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица") перейдет на должность в Генеральный штаб. О кадровых перестановках в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, генерал-майор Гнатов будет занимать должность заместителя начальника Генштаба, и его задача – это "новый уровень подготовки оперативных штабов и высшее качество взаимодействия между штабами и фронтом".

Зеленский отметил, что эти изменения он обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

"На всех уровнях задачи поставлены", – подчеркнул президент.

В то же время командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый направлен для руководства ОСГВ "Хортица".

СПРАВКА. Гнатов в 2001 году окончил Харьковский институт танковых войск. С 2016 по 2018 год руководил штабом 36-й отдельной бригады морской пехоты. С 2018 по 2021 год командовал этой же бригадой. В 2022 году возглавил штаб и стал заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ. В июне того же года получил звание бригадного генерала и шеврон от Зеленского. Весной 2023 года Гнатов руководил обороной Бахмута.

24 июня 2024 года Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля на Гнатова.

30 сентября стало известно, что суд обязал ГБР открыть производство по заявлению начальника штаба бригады "Азов" НГУ Богдана Кротевича по Содолю.