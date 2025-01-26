Командующий Объединенными силами ВСУ Гнатов перейдет в Генштаб
Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов (одновременно был командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица") перейдет на должность в Генеральный штаб. О кадровых перестановках в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
По словам главы государства, генерал-майор Гнатов будет занимать должность заместителя начальника Генштаба, и его задача – это "новый уровень подготовки оперативных штабов и высшее качество взаимодействия между штабами и фронтом".
Зеленский отметил, что эти изменения он обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
"На всех уровнях задачи поставлены", – подчеркнул президент.
В то же время командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый направлен для руководства ОСГВ "Хортица".
В 2022 году возглавил штаб и стал заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ. В июне того же года получил звание бригадного генерала и шеврон от Зеленского. Весной 2023 года Гнатов руководил обороной Бахмута.
- 24 июня 2024 года Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля на Гнатова.
- 30 сентября стало известно, что суд обязал ГБР открыть производство по заявлению начальника штаба бригады "Азов" НГУ Богдана Кротевича по Содолю.