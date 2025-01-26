"Самые жесткие направления". Зеленский направил Драпатого для руководства ОСГВ "Хортица"

В то же время он сохраняет должность командующего Сухопутными войсками, заявил глава государства

Михаил Драпатый (Фото: Минобороны)

Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

"Поручил сегодня усилить командный состав наших войск в Донецкой области – генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Это самые жесткие направления боев", — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками – наиболее многочисленной частью Вооруженных Сил Украины.

"Это поможет совмещать боевую работу армии с правильной подготовкой бригад. Именно фронтовые нужды должны определять стандарты комплектования и тренировки бригад", — подчеркнул президент.

24 июня Зеленский заменил командующего Объединенных сил Вооруженных Сил генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

29 ноября Драпатого назначили новым командующим Сухопутных войск ВСУ. Он заменил Александра Павлюка.