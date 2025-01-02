Умеров сообщил, что в Сухопутных войсках проведут анализ работы командования

По результатам проверки в армии будут введены определенные реформы, отметил глава Минобороны

Рустем Умеров (Фото: страница в Facebook)

Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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Он отметил, что события в Сухопутных войсках оказывают непосредственное влияние на ситуацию на фронте.

"Именно поэтому поддерживаю необходимость для нового командующего СВ ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого иметь полную картину положения дел", – отметил Умеров.

По его словам, проверка будет состоять из анализа организационной структуры и полномочий, оценки эффективности управленческих процессов и проверки соблюдения законодательства.

На основе результатов проверки будут введены реформы в системе управления и кадровой политики, оптимизирован процесс управления и усиление боеспособности подразделений благодаря новым подходам к подготовке бойцов.

"Победа нуждается в глубоком анализе опыта и честном понимании ошибок. Особенно это касается Сухопутных войск ВСУ – наиболее многочисленного и стратегически важного вида Вооруженных Сил, отвечающего за мобилизацию, подготовку, комплектование и эффективность боевых подразделений", – отметил Умеров.

12 декабря 2024 года в ВСУ начали дополнительную проверку конфликта военных "Асгарда" и чиновника Дмитриева.

13 декабря новый командующий Сухопутными войсками объявил масштабную трансформацию в армии.

16 декабря 2024 года УП обнародовало материал, в котором утверждается, что крестник командира 211 бригады издевался над военными и требовал у них деньги. Сам комбриг отправил четырех подчиненных в Хмельницкую область строить для него дом вместо выполнения боевых задач.

18 декабря был уволен начальник Нацакадемии сухопутных войск имени Сагайдачного. Инспекция Минобороны выявила многочисленные нарушения в вузе.

31 декабря суд арестовал командира 211 бригады и назначил залог в 12 млн грн.