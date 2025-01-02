Умеров сообщил, что в Сухопутных войсках проведут анализ работы командования
Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
Он отметил, что события в Сухопутных войсках оказывают непосредственное влияние на ситуацию на фронте.
"Именно поэтому поддерживаю необходимость для нового командующего СВ ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого иметь полную картину положения дел", – отметил Умеров.
По его словам, проверка будет состоять из анализа организационной структуры и полномочий, оценки эффективности управленческих процессов и проверки соблюдения законодательства.
На основе результатов проверки будут введены реформы в системе управления и кадровой политики, оптимизирован процесс управления и усиление боеспособности подразделений благодаря новым подходам к подготовке бойцов.
"Победа нуждается в глубоком анализе опыта и честном понимании ошибок. Особенно это касается Сухопутных войск ВСУ – наиболее многочисленного и стратегически важного вида Вооруженных Сил, отвечающего за мобилизацию, подготовку, комплектование и эффективность боевых подразделений", – отметил Умеров.
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