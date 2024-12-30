Суд арестовал командира 211 бригады и назначил залог в 12 млн грн

Прокуроры подали ходатайство об отстранении подозреваемого от исполнения служебных обязанностей

Олег Побережнюк (Фото: Оксана Мацьопа/Ґрати)

В понедельник, 30 декабря, командиру 211-й понтонно-мостовой бригады Вооруженных Сил Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Прокуратура не называет имени подозреваемого, но, судя по материалам дела, речь идет об Олеге Побережнюке.

Суд избрал военнослужащую меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения 12,1 млн грн залога.

В ОГП отметили, что прокуроры ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 40 млн грн.

Также прокуроры подали в суд ходатайство об отстранении подозреваемого от исполнения служебных обязанностей.

Накануне комбриг получил новое подозрение. Ему инкриминируют бездействие, совершенное в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.