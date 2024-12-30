Суд арестовал командира 211 бригады и назначил залог в 12 млн грн
В понедельник, 30 декабря, командиру 211-й понтонно-мостовой бригады Вооруженных Сил Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
Прокуратура не называет имени подозреваемого, но, судя по материалам дела, речь идет об Олеге Побережнюке.
Суд избрал военнослужащую меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения 12,1 млн грн залога.
В ОГП отметили, что прокуроры ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 40 млн грн.
Также прокуроры подали в суд ходатайство об отстранении подозреваемого от исполнения служебных обязанностей.
Накануне комбриг получил новое подозрение. Ему инкриминируют бездействие, совершенное в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.
- 16 декабря 2024 года УП обнародовало материал, в котором утверждается, что крестник командира 211 бригады издевался над военными и требовал у них деньги. Сам комбриг отправил четырех подчиненных в Хмельницкую область строить для него дом вместо выполнения боевых задач.
- После огласки в медиа Сырский решил направить комиссию Военной службы правопорядка для проверки в 211 бригаде.
- 17 декабря подозрения получили комбриг и другие чиновники бригады. 19 декабря комбрига отправили под стражу.
- 20 декабря стало известно, что командир бригады вышел из СИЗО под залог.