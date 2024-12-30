Суд заарештував командира 211 бригади й призначив заставу в 12 млн грн
У понеділок, 30 грудня, командиру 211 понтонно-мостової бригади Збройних Сил України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Прокуратура не називає імені підозрюваного, але, судячи з матеріалів справи, йдеться про Олега Побережнюка.
Суд обрав військовому запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення 12,1 млн грн застави.
В ОГП зазначили, що прокурори клопотали про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 40 млн грн.
Також прокурори подали до суду клопотання про відсторонення підозрюваного від виконання службових обов’язків.
Напередодні комбриг отримав нову підозру. Йому інкримінують бездіяльність, яка була вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від семи до 10 років.
- 16 грудня 2024 року УП оприлюднила матеріал, в якому стверджується, що хрещеник командира 211 бригади знущався з військових і вимагав у них гроші. Сам комбриг відправив чотирьох підлеглих до Хмельницької області будувати для нього будинок замість виконання бойових завдань.
- Після розголосу в медіа Сирський вирішив направити комісію Військової служби правопорядку для перевірки у 211 бригаді.
- 17 грудня підозри отримали комбриг та інші посадовці бригади. 19 грудня комбрига відправили під варту.
- 20 грудня стало відомо, що командир бригади вийшов із СІЗО під заставу.