Суд заарештував командира 211 бригади й призначив заставу в 12 млн грн

Прокурори подали клопотання про відсторонення підозрюваного від виконання службових обов’язків

Олег Побережнюк (Фото: Оксана Мацьопа/Ґрати)

У понеділок, 30 грудня, командиру 211 понтонно-мостової бригади Збройних Сил України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Прокуратура не називає імені підозрюваного, але, судячи з матеріалів справи, йдеться про Олега Побережнюка.

Суд обрав військовому запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення 12,1 млн грн застави.

В ОГП зазначили, що прокурори клопотали про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 40 млн грн.

Також прокурори подали до суду клопотання про відсторонення підозрюваного від виконання службових обов’язків.

Напередодні комбриг отримав нову підозру. Йому інкримінують бездіяльність, яка була вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від семи до 10 років.