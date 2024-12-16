Після статті про "секрети" 211 понтонно-мостової бригади Сирський скерував туди ВСП

УП написала матеріал про знущання з військових, вимагання грошей, кумівство та інше у 211-й понтонно-мостовій бригаді. З'явились реакції

Олександр Сирський (Фото: ОП)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський вирішив скерувати комісію Військової служби правопорядку до 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ. Про це повідомляє Генштаб.

Зазначається, що 16 грудня у медіа з'явився матеріал, "який висвітлює факти можливих зловживань" посадових осіб бригади.

Йдеться про статтю Української правди, в якій, зокрема, стверджується, що похресник комбрига фізично знущався з військових батальйону та вимагав гроші. Також бійців погрожували кинути "на м’ясо", а один з військових розповів, що його прив’язували до дерев’яного хреста і били. Сам комбриг, полковник Олег Побережнюк, відправив чотирьох солдатів на Хмельниччину будувати йому приватний будинок.

Комісія ВСП має перевірити цю інформацію.

На час перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків.

Про результати у Генштабі обіцяють повідомити додатково, водночас наголошують, що за окремими фактами у вересні 2024-го вже була службова перевірка. За її результатами зібрані матеріали та передані до компетентних органів, де порушено відповідне кримінальне провадження.

Омбудсман Дмитро Лубінець після статті УП написав, що негайно надіслав листи до Генштабу і ВСП для розслідування і подальшого реагування.

"Такого ганебного явища не повинно бути! Тож беру ситуацію на особистий контроль і повідомлятиму про результати перевірки цього факту", – йдеться у повідомленні.