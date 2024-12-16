После статьи о "секретах" 211-й понтонно-мостовой бригады Сырский направил туда ВСП
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский решил направить комиссию Военной службы правопорядка в 211-ю понтонно-мостовую бригаду Сил поддержки ВСУ. Об этом сообщает Генштаб.
Отмечается, что 16 декабря в медиа появился материал, "освещающий факты возможных злоупотреблений" должностных лиц бригады.
Речь идет о статье Украинской правды, в которой, в частности, утверждается, что крестник комбрига физически издевался над военными батальонами и требовал деньги. Также бойцов угрожали бросить "на мясо", а один из военных рассказал, что его привязывали к деревянному кресту и избивали. Сам комбриг, полковник Олег Побережнюк, направил четырех солдат в Хмельницкую область строить ему частный дом.
Комиссия ВСП должна проверить эту информацию.
На время проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей.
О результатах в Генштабе обещают сообщить дополнительно, в то же время отмечают, что по отдельным фактам в сентябре 2024-го уже была служебная проверка. По ее результатам собраны материалы и переданы в компетентные органы, где возбуждено соответствующее уголовное производство.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец после статьи УП написал, что немедленно отправил письма Генштабу и ВСП для расследования и последующего реагирования.
"Такого позорного явления не должно быть! Так что беру ситуацию на личный контроль и буду сообщать о результатах проверки этого факта", – сказано в сообщении.
- В августе 2023-го ГБР сообщило, что военком на Закарпатье заставлял солдат строить ему имение.
- 13 декабря 2024 года ГБР заявило, что в Донецкой области разоблачили заместителя командира, который заставлял подчиненных работать на его семью и отдавать часть незаконно начисленных боевых выплат.