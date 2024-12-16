После статьи о "секретах" 211-й понтонно-мостовой бригады Сырский направил туда ВСП

УП написала материал об издевательствах над военными, вымогательствах денег, кумовстве и прочем в 211-й понтонно-мостовой бригаде. Появились реакции

Александр Сырский (Фото: ОП)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский решил направить комиссию Военной службы правопорядка в 211-ю понтонно-мостовую бригаду Сил поддержки ВСУ. Об этом сообщает Генштаб.

Отмечается, что 16 декабря в медиа появился материал, "освещающий факты возможных злоупотреблений" должностных лиц бригады.

Речь идет о статье Украинской правды, в которой, в частности, утверждается, что крестник комбрига физически издевался над военными батальонами и требовал деньги. Также бойцов угрожали бросить "на мясо", а один из военных рассказал, что его привязывали к деревянному кресту и избивали. Сам комбриг, полковник Олег Побережнюк, направил четырех солдат в Хмельницкую область строить ему частный дом.

Комиссия ВСП должна проверить эту информацию.

На время проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей.

О результатах в Генштабе обещают сообщить дополнительно, в то же время отмечают, что по отдельным фактам в сентябре 2024-го уже была служебная проверка. По ее результатам собраны материалы и переданы в компетентные органы, где возбуждено соответствующее уголовное производство.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец после статьи УП написал, что немедленно отправил письма Генштабу и ВСП для расследования и последующего реагирования.

"Такого позорного явления не должно быть! Так что беру ситуацию на личный контроль и буду сообщать о результатах проверки этого факта", – сказано в сообщении.