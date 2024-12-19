Командира 211 бригади Сил підтримки відправили під варту
Командира 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олега Побережнюка відправили під варту. Про це повідомив Офіс генерального прокурора (ОГП).
Суд обрав військовому запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення 908 400 грн застави.
Про такі обмеження для підозрюваного клопотали прокурори.
Також вище командування відсторонило фігуранта від виконання службових обов'язків, зауважили в ОГП.
За даними слідства, восени 2023 року командир змусив чотирьох підлеглих зводити його будинок на Хмельниччині замість виконання бойових завдань. Щоб приховати це, військових фіктивно ("на папері") відрядили до Миколаївської області, й за цей час вони отримали зарплату та бойових виплат на майже 1 млн грн.
Під час обшуків у військовій частині, будинку Побережнюка та на будівництві слідчі вилучили документи й інші докази, зауважували в прокуратурі.
Напередодні видання "Українська правда" опублікувало розслідування, у якому стверджується, що похресник командира знущався з військових та вимагав у них гроші. Медіа пише, що солдатам погрожували відправленням "на м’ясо", а один із бійців розповів, що його прив’язували до дерев'яного хреста та били. У цьому ж тексті повідомлялося й про роботу військових на будівництві у Побережнюка.
Після цієї публікації головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вирішив скерувати комісію Військової служби правопорядку до бригади.
- Окрім командира підозри отримали інші посадовці бригади. Правоохоронці розслідують можливі злочини офіцерів бригади.
- Йдеться про насильство над підлеглими, вимагання грошей та зловживання владою під час воєнного стану. Для цього перевіряють службові звіти, повідомлення в ЗМІ та соцмережах.