Командира 211 бригади Сил підтримки відправили під варту

Олег Побережнюк (Фото: Ґрати / Оксана Мацьопа)

Командира 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олега Побережнюка відправили під варту. Про це повідомив Офіс генерального прокурора (ОГП).

Суд обрав військовому запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення 908 400 грн застави.

Про такі обмеження для підозрюваного клопотали прокурори.

Також вище командування відсторонило фігуранта від виконання службових обов'язків, зауважили в ОГП.

За даними слідства, восени 2023 року командир змусив чотирьох підлеглих зводити його будинок на Хмельниччині замість виконання бойових завдань. Щоб приховати це, військових фіктивно ("на папері") відрядили до Миколаївської області, й за цей час вони отримали зарплату та бойових виплат на майже 1 млн грн.

Під час обшуків у військовій частині, будинку Побережнюка та на будівництві слідчі вилучили документи й інші докази, зауважували в прокуратурі.

Напередодні видання "Українська правда" опублікувало розслідування, у якому стверджується, що похресник командира знущався з військових та вимагав у них гроші. Медіа пише, що солдатам погрожували відправленням "на м’ясо", а один із бійців розповів, що його прив’язували до дерев'яного хреста та били. У цьому ж тексті повідомлялося й про роботу військових на будівництві у Побережнюка.

Після цієї публікації головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вирішив скерувати комісію Військової служби правопорядку до бригади.

Окрім командира підозри отримали інші посадовці бригади. Правоохоронці розслідують можливі злочини офіцерів бригади.

Йдеться про насильство над підлеглими, вимагання грошей та зловживання владою під час воєнного стану. Для цього перевіряють службові звіти, повідомлення в ЗМІ та соцмережах.