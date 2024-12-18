Звільнено начальника Нацакадемії сухопутних військ імені Сагайдачного

Головна інспекція Міноборони виявила численні порушення у навчальному закладі

Павло Ткачук (Фото: Facebook генерал-лейтенанта)

Начальника Національної академії сухопутних військ Павла Ткачука звільнено, повідомило Міністерство оборони.

Відповідний указ про звільнення генерал-лейтенанта підписав міністра оборони Рустем Умєров.

Відомство зазначає, що 18 грудня, під час візиту президента Володимира Зеленського до Львова, Умєров доповів голові держави про результати аудиту Головної інспекції Міноборони щодо діяльності Нацакадемії та численних порушень, які виявила інспекція.

Після цього президент "доручив негайно виправити ситуацію, що склалася", передає МО.

Раніше, 21 березня, заступниця голови парламентської тимчасової слідчої комісії Юлія Яцик повідомила, що курсанти Академії ім. Сагайдачного подали колективну скаргу. Серед іншого, ті розповіли про випадки цькування, приниження та булінгу, погану якість їжі в їдальні та "ротну касу", куди необхідно "скидатися" на різні потреби.

Уже наступного дня командування Сухопутних військ ухвалило рішення про перевірку стану справ в академії.

"У разі підтвердження зазначених [ТСК] випадків будуть вжиті усі необхідні заходи, а до відповідальних посадових осіб будуть застосовані стягнення згідно з чинним законодавством України", – йшлося у повідомленні.

Через понад вісім місяців, 6 грудня, перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк у Верховній Раді повідомив, що готується наказ про звільнення начальника Академії.

Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони 16 грудня розпочала досудове розслідування щодо посадовців 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ, командиру вручили підозру.

Правоохоронці розслідують можливі злочини офіцерів бригади. Йдеться про насильство над підлеглими, вимагання грошей та зловживання владою під час воєнного стану. Для цього перевіряють службові звіти, повідомлення в ЗМІ та соцмережах, зазначили в Офісі генпрокурора.