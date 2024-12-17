Командиру 211-ї бригади вручили підозру. Журналісти писали, що там знущалися з військових

Фото: 211 понтонно-мостова бригада Сил підтримки ЗСУ

Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони 16 грудня розпочала досудове розслідування щодо посадовців 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ, командиру вручили підозру. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Правоохоронці розслідують можливі злочини офіцерів бригади. Йдеться про насильство над підлеглими, вимагання грошей та зловживання владою під час воєнного стану. Для цього перевіряють службові звіти, повідомлення в ЗМІ та соцмережах, зазначили в ОГП.

Командира бригади підозрюють у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, восени 2023 року він змусив чотирьох підлеглих будувати його будинок на Хмельниччині замість виконання бойових завдань. Щоб приховати це, військових відрядили "на папері" до Миколаївщини, де вони нібито працювали. За цей час вони отримали зарплати та бойові виплати на суму майже 1 млн грн, стверджують у прокуратурі.

Під час обшуків у військовій частині, будинку командира та на будівництві слідчі вилучили документи й інші докази.

Напередодні Українська правда опублікувала розслідування, у якому стверджується, що похресник командира 211-ї бригади знущався з військових та вимагав у них гроші. Солдатам погрожували відправленням "на м’ясо", а один із бійців розповів, що його прив’язували до дерев'яного хреста та били.

Сам командир бригади, полковник Олег Побережнюк, відправив чотирьох підлеглих на Хмельниччину, щоб вони будували для нього приватний будинок замість виконання бойових завдань.

Після цього головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вирішив скерувати комісію Військової служби правопорядку до бригади.