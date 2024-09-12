В Івано-Франківську група чоловіків побила військового. Поліція затримала трьох нападників

В результаті сутички постраждав випадковий перехожий, який побачив побиття військового та намагався заступитись за нього, зазначили в поліції

Затриманий (Фото: Національна поліція)

Правоохоронці затримали трьох чоловіків, які 11 вересня побили військовослужбовця в Івано-Франківську. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Напередодні у місцевих Telegram-каналах з’явилось відео, на якому група чоловіків нападає на військового та б’є його.

У поліції зазначили, що конфлікт побачили випадкові свідки, один з яких і звернувся до правоохоронців. Поліціянти встановили потерпілого, ним виявився 40-річний військовослужбовець. Його доставили до медичного закладу з численними забоями голови та тіла.

Також поліціянти з’ясували, що в результаті сутички постраждав випадковий перехожий, який побачив побиття військового та намагався заступитись за нього. Його також доставили до лікарні.

В ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області повідомили, що трьох нападників (17, 21 та 26 років) затримано. Вирішується питання щодо оголошення їм про підозру за статтею про хуліганство та обрання запобіжного заходу. Правоохоронці додали, що конфлікт трапився після того, як військовий підійшов до компанії з проханням позичити йому гроші. Ті відреагували агресивно та побили військового.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція