На Черкащині нібито місцевий бандит побив військового. Відкрито провадження – відео

Військовий (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

У місті Сміла Черкаської області побили демобілізованого військовослужбовця. Видання 18000 стверджує, що нападник – місцевий кримінальний авторитет, поліція відкрила кримінальне провадження.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За даними 18000, постраждалий – колишній боєць Сил спеціальних операцій Анатолій Гончаренко. На початку вересня він опублікував у Facebook допис, в якому просив допомоги у пошуку автівки з іноземними номерами, яка, за словами чоловіка, спричинила аварійну ситуацію з його батьками.

Згодом у мережі з'явилось відео, на якому невідомі б'ють чоловіка у військовій формі. Місцеві журналісти вказують, що потерпілий – Гончаренко, якого побив нібито місцевий бандит Вадим Долотенко.

Після інциденту Гончаренко записав ще одне відео з вибаченнями та заявив, що в ДТП "винні його батьки". На його обличчі видно сліди побиття.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За їхніми даними, конфлікт стався 3 вересня неподалік села Ротмістрівка. Напередодні інциденту в одному з авто їхали батьки колишнього військовослужбовця, в іншому — жителі Сміли. Конфлікт виник через те, що один із водіїв створив аварійну ситуацію.

Батьки повідомили сину про інцидент і вказали, що їх підрізали в селі Ташлик. Син приїхав на місце, не знайшов водія і виклав пост у соцмережах із проханням про допомогу. Водій Hyundai відгукнувся на пост, зустрівся з чоловіком, і їхня зустріч закінчилася бійкою.

37-річний чоловік у лікарні відмовився від госпіталізації і спочатку заявив, що не має ні до кого претензій. Він написав заяву, щоб закрити справу. Пізніше він змінив свою думку і подав скаргу на тілесні ушкодження.

Слідчі внесли справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про хуліганство.

20 червня у мережі з'явилося відео із Дніпра – люди у формі та балаклавах напали на ексбійця спецпідрозділу Kraken – Дмитра (Сина) Павлова, який був із немовлям у візочку. У місцевих Telegram-каналах писали, що невідомі могли бути охороною Тищенка – той приїздив у Дніпро, щоб "боротись із нелегальними офісами та ботофермами".

25 червня Тищенко отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

Читайте також: Катував та принижував засуджених: ДБР вручило підозру посадовцю колонії на Прикарпатті