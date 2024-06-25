Тищенку повідомили про підозру після конфлікту з військовим у Дніпрі

Микола Тищенко (Фото: Facebook)

Народний депутат Микола Тищенко отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань та Офісі генерального прокурора.

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Слідчі встановили, що 20 червня група людей за вказівкою Тищенка змовилися та застосували силу, протиправно позбавивши волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. При цьому вони завдали йому тілесних ушкоджень та незаконно утримували протягом певного часу.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Крім Тищенка, про підозру повідомили ще одній людині, яка брала участь у протиправних діях. Наразі також тривають заходи з встановлення інших причетних до нападу на колишнього військового.

Тищенка підозрюють у незаконному позбавленні волі людини. Якщо його визнають винним, він може отримати п'ять років в’язниці.

Фото: ДБР

20 червня у мережі з'явилось відео із Дніпра – як на Кельнському бульварі люди у формі та балаклавах напали на добровольця та бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра (Сина) Павлова, який був із немовлям у візочку. У місцевих Telegram-каналах писали, що невідомі люди могли бути охороною Тищенка – той якраз приїздив у Дніпро, щоб "боротись із нелегальними офісами та ботофермами".

Сам Тищенко згодом заявив, що Павлов нібито пов’язаний із шахрайською ботофермою у Дніпрі і нібито намагався зірвати слідчі дії. Однак на момент публікації новини Тищенко закрив свій профіль у Facebook.

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