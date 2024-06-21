Єрмак про відео конфлікту Тищенка з бійцем Kraken у Дніпрі: Давно не розумію його вчинків

Глава ОП Андрій Єрмак назвав поведінку Тищенка "абсолютно ганебною" і запевнив, що його з ним давно нічого не пов'язує

Андрій Єрмак (Фото: ОП)

Глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на відео конфлікту між нардепом Миколою Тищенком та українським військовослужбовцем у Дніпрі. Єрмак назвав поведінку Тищенка ганебною і несумісною зі статусом народного обранця.

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"Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата – абсолютно ганебна. Їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати", – заявив глава ОП.

Він зазначив, що знає Тищенка давно і хрестив його сина, "але це було багато років тому".

"Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що КОЖЕН повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати", – заявив Єрмак.

20 червня у мережі з'явилось відео із Дніпра – як на Кельнському бульварі люди у формі та балаклавах напали на добровольця та бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова, який був із немовлям у візочку. У місцевих Telegram-каналах писали, що невідомі люди могли бути охороною Тищенка – той якраз приїздив у Дніпро, щоб "боротись із нелегальними офісами та ботофермами".

Сам Тищенко згодом заявив, що Павлов нібито пов’язаний із шахрайською ботофермою у Дніпрі і нібито намагався зірвати слідчі дії. Однак на момент публікації новини Тищенко закрив свій профіль у Facebook.

Повне відео конфлікту – тут.