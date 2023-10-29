Нардеп Тищенко написав заяву в поліцію про напад на нього у Львові

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Депутат Верховної Ради Микола Тищенко написав заяву в поліцію про напад. Інформація про це вранці 29 жовтня з'явилася в соціальних мережах, потім його офіційно підтвердила львівська поліція в коментарях Zaxid.net і Громадському.

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Тищенко не отримав серйозних травм, про що свідчить кваліфікація статті – умисне легке тілесне ушкодження (ст. 125 Кримінального кодексу).

За неофіційною інформацією, ввечері 28 жовтня в селищі Брюховичі (передмістя Львова) у Тищенка стався конфлікт з не відомим йому чоловіком, під час якого той вдарив депутата в область шиї й погрожував фізичною розправою.

Сам Тищенко поки публічно не коментував напад на нього у Львові. Судячи з його Facebook, зараз він їздить по областях як представник тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань лісової галузі.

В суботу він опублікував відео зі Львова, в якому назвав надуманим мовний конфлікт в Україні.

"Знаєте, якою мовою розмовляють в окопах – мовою перемоги. Там є й українська мова, і грузинська, молдовська, угорська, англійська, будь-які мови. Так само і російська. Поважайте їхню позицію", – сказав депутат.

ОНОВЛЕНО о 12:10. Близько 12 години в Facebook Тищенка з'явились пояснення щодо інциденту в Брюховичах.

Він розказав, нібито приїхав туди через звернення про ймовірне захоплення 2 га землі, яке загрожує виселенням пацієнтам місцевого пансіонату РенаМед.

"Вчора боролися з цією мафією до пізньої ночі. На місце злочину приїхав [чоловік], представився начальником охорони від загарбника та… співпрацівником Інтерполу. В його автівці на підробних номерних знаках, будо виявлено багато камер та фотоловушки. Після того, як дана особа вдарила мене в присутності поліції, на нього відкрито кримінальне провадження про напад на мене під час виконання моїх депутатських повноважень", – йдеться в коментарі депутата.

На початку 2023 року Тищенка вигнали з партії Слуга народу після того, як він з'їздив у Таїланд.

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