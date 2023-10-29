RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Нардеп Тищенко написав заяву в поліцію про напад на нього у Львові

Этот материал также доступен на русском
29.10.2023, 11:27
Нардеп Тищенко написав заяву в поліцію про напад на нього у Львові - Фото
Фото: Микола Тищенко / Facebook
доповнено

Депутат Верховної Ради Микола Тищенко написав заяву в поліцію про напад. Інформація про це вранці 29 жовтня з'явилася в соціальних мережах, потім його офіційно підтвердила львівська поліція в коментарях Zaxid.net і Громадському.

Тищенко не отримав серйозних травм, про що свідчить кваліфікація статті – умисне легке тілесне ушкодження (ст. 125 Кримінального кодексу).

За неофіційною інформацією, ввечері 28 жовтня в селищі Брюховичі (передмістя Львова) у Тищенка стався конфлікт з не відомим йому чоловіком, під час якого той вдарив депутата в область шиї й погрожував фізичною розправою.

Сам Тищенко поки публічно не коментував напад на нього у Львові. Судячи з його Facebook, зараз він їздить по областях як представник тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань лісової галузі.

В суботу він опублікував відео зі Львова, в якому назвав надуманим мовний конфлікт в Україні.

"Знаєте, якою мовою розмовляють в окопах – мовою перемоги. Там є й українська мова, і грузинська, молдовська, угорська, англійська, будь-які мови. Так само і російська. Поважайте їхню позицію", – сказав депутат.

ОНОВЛЕНО о 12:10. Близько 12 години в Facebook Тищенка з'явились пояснення щодо інциденту в Брюховичах.

Він розказав, нібито приїхав туди через звернення про ймовірне захоплення 2 га землі, яке загрожує виселенням пацієнтам місцевого пансіонату РенаМед.

"Вчора боролися з цією мафією до пізньої ночі. На місце злочину приїхав [чоловік], представився начальником охорони від загарбника та… співпрацівником Інтерполу. В його автівці на підробних номерних знаках, будо виявлено багато камер та фотоловушки. Після того, як дана особа вдарила мене в присутності поліції, на нього відкрито кримінальне провадження про напад на мене під час виконання моїх депутатських повноважень", – йдеться в коментарі депутата.

Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
львівМикола Тищенко

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 