Нардеп Тищенко написал заявление в полицию о нападении на него во Львове

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Депутат Верховной Рады Николай Тищенко написал заявление в полицию о нападении. Информация об этом утром 29 октября появилась в социальных сетях, затем официально подтвердила его львовская полиция в комментариях Zaxid.net и Громадському.

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Тищенко не получил серьезных травм, о чем свидетельствует квалификация статьи – умышленное легкое телесное повреждение (ст. 125 Уголовного кодекса).

По неофициальной информации, вечером 28 октября в поселке Брюховичи (пригород Львова) у Тищенко произошел конфликт с неизвестным ему мужчиной, во время которого тот ударил депутата в область шеи и угрожал физической расправой.

Сам Тищенко пока публично не комментировал нападение на него во Львове. Судя по его Facebook, сейчас он ездит по областям как представитель временной следственной комиссии Верховной Рады по лесной отрасли.

В субботу он опубликовал видео из Львова, где назвал надуманным языковой конфликт в Украине.

"Знаете, на каком языке говорят в окопах – языке победы. Там есть и украинский язык, и грузинский, молдавский, венгерский, английский, любые языки. Так же и русский. Уважайте их позицию", — сказал депутат.

ОБНОВЛЕНО в 12:10. Около 12 часов в Facebook Тищенко появились объяснения по поводу инцидента в Брюховичах.

Он рассказал, что якобы приехал туда из-за обращения о вероятном захвате 2 га земли, которое грозит выселением пациентам местного пансионата РенаМед.

"Вчера боролись с этой мафией до поздней ночи. На место преступления приехал [мужчина], представился начальником охраны от захватчика и… сотрудником Интерпола. В его автомобиле на поддельных номерных знаках было обнаружено много камер и фотоловушки. После того, как данное лицо ударило меня в присутствии полиции, против него возбуждено уголовное производство о нападении на меня во время исполнения моих депутатских полномочий", — говорится в комментарии депутата.

В начале 2023 года Тищенко выгнали из партии Слуга народа после того, как он съездил в Таиланд.

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