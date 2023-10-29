UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нардеп Тищенко написал заявление в полицию о нападении на него во Львове

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2023, 11:27
Нардеп Тищенко написал заявление в полицию о нападении на него во Львове - Фото
Фото: Николай Тищенко / Facebook
дополнено

Депутат Верховной Рады Николай Тищенко написал заявление в полицию о нападении. Информация об этом утром 29 октября появилась в социальных сетях, затем официально подтвердила его львовская полиция в комментариях Zaxid.net и Громадському.

Тищенко не получил серьезных травм, о чем свидетельствует квалификация статьи – умышленное легкое телесное повреждение (ст. 125 Уголовного кодекса).

По неофициальной информации, вечером 28 октября в поселке Брюховичи (пригород Львова) у Тищенко произошел конфликт с неизвестным ему мужчиной, во время которого тот ударил депутата в область шеи и угрожал физической расправой.

Сам Тищенко пока публично не комментировал нападение на него во Львове. Судя по его Facebook, сейчас он ездит по областям как представитель временной следственной комиссии Верховной Рады по лесной отрасли.

В субботу он опубликовал видео из Львова, где назвал надуманным языковой конфликт в Украине.

"Знаете, на каком языке говорят в окопах – языке победы. Там есть и украинский язык, и грузинский, молдавский, венгерский, английский, любые языки. Так же и русский. Уважайте их позицию", — сказал депутат.

ОБНОВЛЕНО в 12:10. Около 12 часов в Facebook Тищенко появились объяснения по поводу инцидента в Брюховичах.

Он рассказал, что якобы приехал туда из-за обращения о вероятном захвате 2 га земли, которое грозит выселением пациентам местного пансионата РенаМед.

"Вчера боролись с этой мафией до поздней ночи. На место преступления приехал [мужчина], представился начальником охраны от захватчика  и… сотрудником Интерпола. В его автомобиле на поддельных номерных знаках было обнаружено много камер и фотоловушки. После того, как данное лицо ударило меня в присутствии полиции, против него возбуждено уголовное производство о нападении на меня во время исполнения моих депутатских полномочий", — говорится в комментарии депутата.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Николай ТищенкоЛьвов

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 