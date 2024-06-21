Ермак о видео конфликта Тищенко с бойцом Kraken в Днепре: Давно не понимаю его поступков

Глава ОП Андрей Ермак назвал поведение Тищенко "совершенно позорным" и заверил, что его с ним давно ничего не связывает

Андрей Ермак (Фото: ОП)

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на видео конфликта между нардепом Николаем Тищенко и украинским военнослужащим в Днепре. Ермак назвал поведение Тищенко позорным и несовместимым со статусом народного избранника.

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"Здесь не о чем даже говорить. Поведение народного депутата – абсолютно позорное. Ему нет оправданий. Правоохранительным органам точно есть на что реагировать", – заявил глава ОП.

Он отметил, что знает Тищенко давно и крестил его сына, "но это было много лет назад".

"Я давно уже не воспринимаю его поступки и не понимаю их. Поэтому не поддерживаю с ним никаких отношений. Если кто-то забыл, что КАЖДЫЙ должен нести за свои неадекватные действия ответственность, независимо от должностей или фамилий, советую об этом вспомнить", – заявил Ермак.

20 июня в сети появилось видео из Днепра – как на Кельнском бульваре люди в форме и балаклавах напали на добровольца и бойца спецподразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, который был с младенцем в коляске. В местных Telegram-каналах писали, что неизвестные могли быть охраной Тищенко – тот как раз приезжал в Днепр, чтобы "бороться с нелегальными офисами и ботофермами".

Сам Тищенко впоследствии заявил, что Павлов якобы связан с мошеннической ботофермой в Днепре и якобы пытался сорвать следственные действия. Однако на момент публикации новости Тищенко закрыл свой профиль в Facebook.

Полное видео конфликта – здесь.