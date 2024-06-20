В Днепре люди в форме и балаклавах напали на добровольца подразделения Kraken

В сети пишут, что нападающими могут быть охранники нардепа Николая Тищенко

Дмитрий Павлов (Фото: Facebook)

В Днепре на Кёльнском бульваре люди в форме и балаклавах напали на добровольца и бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова. Спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская заявила LIGA.net, что продолжаются следственные действия для идентификации всех лиц.

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В распространенных сетью роликах видно, как люди в форме подошли к Павлову, когда тот гулял по центру города с младенцем в коляске: они окружили его и надели наручники.

Параллельно один из мужчин держал сумку добровольца и обыскивал ее.

В местных Telegram-каналах пишут, что неизвестные люди могут быть охраной нардепа Николая Тищенко – тот сегодня как раз приезжал с визитом в Днепр. По данным ресурсов города, у Павлова с Тищенко могла быть словесная перепалка.

Старчевская заявила, что полиция проводит идентификацию всех причастных. Кроме того, открыто два уголовных производства по статье о преднамеренном легком телесном повреждении и статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

Основная цель сегодняшнего приезда Тищенко в Днепр – борьба с нелегальными офисами и ботофермами.

29 августа 2023 года около 18:30 в Днепре на перекрестке проспекта Ивана Мазепы и улицы Авиационной произошла стрельба и убийство. Патрульная полиция Днепропетровской области сообщила, что ее работник смертельно ранил мужчину.

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