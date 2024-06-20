У Дніпрі люди у формі напали на добровольця підрозділу Kraken. Поліція встановлює причетних

У мережі пишуть, що нападниками можуть бути охоронці нардепа Миколи Тищенка

Дмитро Павлов (Фото: Facebook)

У Дніпрі на Кельнському бульварі люди у формі та балаклавах напали на добровольця та бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова. Речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська заявила LIGA.net, що тривають слідчі дії для ідентифікації всіх осіб.

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У розповсюджених мережею роликах видно, як люди у формі підійшли до Павлова, коли той гуляв центром міста з немовлям у колясці: вони оточили його та вдягнули на руки кайданки.

Паралельно один із чоловіків тримав сумку добровольця та обшукував її.

У місцевих Telegram-каналах пишуть, що невідомі люди можуть бути охороною нардепа Миколи Тищенка – той сьогодні як раз приїздив із візитом у Дніпро. За даними ресурсів міста, у Павлова з Тищенком могла бути словесна перепалка.

Старчевська заявила, що наразі поліція проводить ідентифікацію усіх причетних. Крім того, відкрито два кримінальні провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Основна мета сьогоднішнього приїзду Тищенка до Дніпра – боротьба з нелегальними офісами та ботофермами.

29 серпня 2023 року близько 18:30 у Дніпрі на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Авіаційної сталася стрілянина та вбивство. Патрульна поліція Дніпропетровської області повідомила, що її працівник смертельно поранив чоловіка.

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