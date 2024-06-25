Тищенко сообщили о подозрении после конфликта с военным в Днепре

Николай Тищенко (Фото: Facebook)

Народному депутату Николаю Тищенко сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований и Офисе генерального прокурора.

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Следователи установили – 20 июня группа людей по указанию Тищенко сговорились и применили силу, противоправно лишив свободы бывшего военнослужащего ВСУ. При этом они нанесли ему телесные повреждения и незаконно удерживали в течение определенного времени.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Кроме Тищенко, о подозрении сообщили еще одному человеку, который участвовал в противоправных действиях. Сейчас также продолжаются мероприятия по установлению других причастных к нападению на бывшего военного.

Тищенко подозревают в незаконном лишении свободы человека. Если его признают виновным, он может получить пять лет тюрьмы.

Фото: ГБР

20 июня в сети появилось видео из Днепра – как на Кельнском бульваре люди в форме и балаклавах напали на добровольца и бойца спецподразделения Kraken Дмитрия (Сына) Павлова, который был с младенцем в коляске. В местных Telegram-каналах писали, что неизвестные могли быть охраной Тищенко – тот как раз приезжал в Днепр, чтобы "бороться с нелегальными офисами и ботофермами".

Сам Тищенко впоследствии заявил, что Павлов якобы связан с мошеннической ботофермой в Днепре и якобы пытался сорвать следственные действия. Однако на момент публикации новости Тищенко закрыл свой профиль в Facebook.

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