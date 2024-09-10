В Черкасской области якобы местный бандит избил военного. Открыто производство – видео

Инцидент произошел 3 сентября недалеко от села Ротмистровка. Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве

Военный (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

В городе Смела Черкасской области избит демобилизованный военнослужащий. Издание 18000 утверждает, что нападающий – местный уголовный авторитет, полиция открыла уголовное производство.

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По данным 18000, пострадавший – бывший боец Сил специальных операций Анатолий Гончаренко. В начале сентября он опубликовал в Facebook сообщение, в котором просил помощи в поиске автомобиля с иностранными номерами, который, по словам мужчины, вызвал аварийную ситуацию с его родителями.

Впоследствии в сети появилось видео, на котором неизвестные избивают мужчину в военной форме. Местные журналисты указывают, что потерпевший – Гончаренко, которого избил якобы местный бандит Вадим Долотенко.

После инцидента Гончаренко записал еще одно видео с извинениями и заявил, что в ДТП "виновны его родители". На его лице видны следы избиения.

Правоохранители открыли уголовное производство. По их данным, конфликт произошел 3 сентября недалеко от села Ротмистровка. Накануне инцидента в одном из авто ехали родители бывшего военнослужащего, в другом жители Смелы. Конфликт возник из-за того, что один из водителей создал аварийную ситуацию.

Родители сообщили сыну об инциденте и указали, что их подрезали в селе Ташлык. Сын приехал на место, не нашел водителя и выложил пост в соцсетях с просьбой о помощи. Водитель Hyundai откликнулся на пост, встретился с мужем, и их встреча закончилась потасовкой.

37-летний мужчина в больнице отказался от госпитализации и сначала заявил, что не имеет ни к кому претензий. Он написал заявление, прося закрыть дело. Позже он изменил свое мнение и подал жалобу на телесные повреждения.

Следователи внесли дело в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве.

20 июня в сети появилось видео из Днепра – люди в форме и балаклавах напали на экс-бойца спецподразделения Kraken – Дмитрия (Сына) Павлова, который был с младенцем в коляске. В местных Telegram-каналах писали, что неизвестные могли быть охраной Тищенко – тот приезжал в Днепр, чтобы "бороться с нелегальными офисами и ботофермами".

25 июня Тищенко получил подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

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