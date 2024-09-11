Поліція затримала підозрюваного у побитті ветерана у Смілі – 28-річний чоловік переховувався в одному з готелів у Черкаській області. Правоохоронці опублікували відео.

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Затримання відбулось за участі спецпризначенців поліції. Найближчим часом суд обере чоловіку запобіжний захід – слідство клопоче про арешт.

За місцем мешкання фігуранта пройшли обшуки, у результаті яких було вилучено, попередньо, наркотичний засіб та зброю.

За фактом побиття ветерана у місті Сміла поліція проводить розслідування за статтями про хуліганство, вчинене групою осіб, і про вимагання. За цими статтями чоловіку загрожує до 12 років тюрми.

Співрозмовник LIGA.net з правоохоронного сектора раніше повідомив, що підозрюваний – Вадим Долотенко. Видання "18000" писало про нього таке: у 2017 році мав конфлікт із місцевим активістом Іллею Слободяником, останній звинувачував Долотенка у побитті та погрозах, які сталися після критики тодішнього очільника Сміли Віктора Федоренка.