Полиция задержала подозреваемого в избиении ветерана в Смеле – 28-летний мужчина скрывался в одной из гостиниц в Черкасской области. Правоохранители опубликовали видео.

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Задержание произошло при участии спецназовцев полиции. В ближайшее время суд изберет мужчине меру пресечения – следствие ходатайствует об аресте.

По месту жительства фигуранта прошли обыски, в результате которых было изъято, предварительно, наркотическое средство и оружие.

По факту избиения ветерана в городе Смела полиция проводит расследование по статьям о хулиганстве, совершенном группой лиц, и о вымогательстве. По этим статьям мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

Собеседник LIGA.net из правоохранительного сектора ранее сообщил, что подозреваемый – Вадим Долотенко. Издание "18000" писало о нем следующее: в 2017 году был конфликт с местным активистом Ильей Слободяником, последний обвинял Долотенко в избиении и угрозах, произошедших после критики тогдашнего главы Смелы Виктора Федоренко.