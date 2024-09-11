Избиение ветерана в Смеле: подозреваемого "криминального авторитета" нашли в отеле – видео
Полиция задержала подозреваемого в избиении ветерана в Смеле – 28-летний мужчина скрывался в одной из гостиниц в Черкасской области. Правоохранители опубликовали видео.
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Задержание произошло при участии спецназовцев полиции. В ближайшее время суд изберет мужчине меру пресечения – следствие ходатайствует об аресте.
По месту жительства фигуранта прошли обыски, в результате которых было изъято, предварительно, наркотическое средство и оружие.
По факту избиения ветерана в городе Смела полиция проводит расследование по статьям о хулиганстве, совершенном группой лиц, и о вымогательстве. По этим статьям мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.
Собеседник LIGA.net из правоохранительного сектора ранее сообщил, что подозреваемый – Вадим Долотенко. Издание "18000" писало о нем следующее: в 2017 году был конфликт с местным активистом Ильей Слободяником, последний обвинял Долотенко в избиении и угрозах, произошедших после критики тогдашнего главы Смелы Виктора Федоренко.
- 3 сентября в Смеле избили демобилизованного военнослужащего ССО Анатолия Гончаренко. Издание "18000" писало, что нападающий – "местный криминальный авторитет".
- 10 сентября полиция сообщила о подозрении Долотенко.