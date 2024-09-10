Избиение военного в Смеле: объявлено подозрение – источник подтвердил имя разыскиваемого

Избиение военного в Смеле: объявлено подозрение – источник подтвердил имя разыскиваемогодополнено
Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, избившему военнослужащего в городе Смела Черкасской области, написал Офис генерального прокурора.
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Подозреваемому инкриминируют вымогательство и хулиганство – ему максимально грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
ОГП отмечает: подозреваемый скрывается от органов следствия, и он объявлен в розыск.
Прокуроры направили в суд ходатайство о задержании подозреваемого и доставлении его на заседание, чтобы избрать меру пресечения – содержание под стражей.
Процессуальное руководство по делу за Смелянской окружной прокуратурой досудебное расследование проводит районное управление Национальной полиции.
Собеседник LIGA.net из правоохранительного сектора подтвердил, что подозреваемый – Вадим Долотенко. Местное издание "18000" пишет следующее: в 2017 году у него был конфликт с местным активистом Ильей Слободяником, последний обвинял Долотенко в избиении и угрозах, произошедших после критики тогдашнего главы Смелы Виктора Федоренко.
Дело до сих пор рассматривается в суде, отмечает СМИ.
Также медиа указывает, что Долотенко осужден за грабеж, произошедший в Смеле в 2020-м: тот приехал под дом местной жительницы, чей сын якобы задолжал ему денег, а когда не нашел ни сына, ни денег – сорвал с женщины золотой кулон, заявив, что вернет как только сын отдаст средства. По данным 18000, в марте 2024-го Долотенко приговорили к году заключения по статье "грабеж", но заменили это наказание условным сроком.
На момент публикации Единый государственный реестр судебных решений не работал из-за плановых технических работ на сайте, поэтому проверить эти данные отдельно не удалось.
ДОПОЛНЕНО. В марте 2024 года действительно был приговор суда по делу о грабеже: фабула преступления и наказание в нем соответствуют тем, о которых пишет 18000. В то же время имена сторон засекречены, как это всегда и бывает с судебными решениями в Госреестре.
- По данным СМИ, пострадавший – бывший боец Сил специальных операций Анатолий Гончаренко. В начале сентября он опубликовал в Facebook сообщение, в котором просил помощи в поиске автомобиля с иностранными номерами, который, по словам мужчины, вызвал аварийную ситуацию с его родителями.
Впоследствии в сети появилось видео, на котором неизвестные избивают мужчину в военной форме. Местные журналисты заявили, что потерпевший – Гончаренко, которого избил Долотенко.
После инцидента Гончаренко записал видео с извинениями и заявил, что в ДТП "виновны его родители". На его лице были видны следы избиения.
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