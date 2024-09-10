Избиение военного в Смеле: объявлено подозрение – источник подтвердил имя разыскиваемого

Локальное СМИ "18000" пишет, что Долотенко уже осужден за грабеж, а также является фигурантом дела об избиении и угрозах местному активисту

Иллюстративное фото: Depositphotos

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, избившему военнослужащего в городе Смела Черкасской области, написал Офис генерального прокурора.

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Подозреваемому инкриминируют вымогательство и хулиганство – ему максимально грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

ОГП отмечает: подозреваемый скрывается от органов следствия, и он объявлен в розыск.

Прокуроры направили в суд ходатайство о задержании подозреваемого и доставлении его на заседание, чтобы избрать меру пресечения – содержание под стражей.

Процессуальное руководство по делу за Смелянской окружной прокуратурой досудебное расследование проводит районное управление Национальной полиции.

Собеседник LIGA.net из правоохранительного сектора подтвердил, что подозреваемый – Вадим Долотенко. Местное издание "18000" пишет следующее: в 2017 году у него был конфликт с местным активистом Ильей Слободяником, последний обвинял Долотенко в избиении и угрозах, произошедших после критики тогдашнего главы Смелы Виктора Федоренко.

Дело до сих пор рассматривается в суде, отмечает СМИ.

Вадим Долотенко (Фото: его Facebook)

Также медиа указывает, что Долотенко осужден за грабеж, произошедший в Смеле в 2020-м: тот приехал под дом местной жительницы, чей сын якобы задолжал ему денег, а когда не нашел ни сына, ни денег – сорвал с женщины золотой кулон, заявив, что вернет как только сын отдаст средства. По данным 18000, в марте 2024-го Долотенко приговорили к году заключения по статье "грабеж", но заменили это наказание условным сроком.

На момент публикации Единый государственный реестр судебных решений не работал из-за плановых технических работ на сайте, поэтому проверить эти данные отдельно не удалось.

ДОПОЛНЕНО. В марте 2024 года действительно был приговор суда по делу о грабеже: фабула преступления и наказание в нем соответствуют тем, о которых пишет 18000. В то же время имена сторон засекречены, как это всегда и бывает с судебными решениями в Госреестре.

По данным СМИ, пострадавший – бывший боец Сил специальных операций Анатолий Гончаренко. В начале сентября он опубликовал в Facebook сообщение, в котором просил помощи в поиске автомобиля с иностранными номерами, который, по словам мужчины, вызвал аварийную ситуацию с его родителями.

Впоследствии в сети появилось видео, на котором неизвестные избивают мужчину в военной форме. Местные журналисты заявили, что потерпевший – Гончаренко, которого избил Долотенко.

После инцидента Гончаренко записал видео с извинениями и заявил, что в ДТП "виновны его родители". На его лице были видны следы избиения.

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