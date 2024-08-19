Нардепа Тищенко оставили под домашним арестом до 23 сентября

Николай Тищенко (Фото: Facebook политика)

Народному депутату Николаю Тищенко продлили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 23 сентября. Об этом сообщило Общественное.

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19 августа Печерский районный суд Киева продлил Тищенко меру пресечения – она должна находиться под домашним арестом до 23 сентября.

Согласно ограничениям, Тищенко должен сообщать об изменении места жительства, воздержаться от общения с лицами, определенными судом, а также оставить загранпаспорт и носить электронный браслет.

На заседании прокуроры обосновали продолжение домашнего ареста следующим: подозреваемый может скрываться от досудебного расследования и суда, есть риск того, что он может скрыть или исказить доказательства, а также может влиять на свидетелей (сам или через других лиц), потерпевшего и других подозреваемых

Сторона защиты акцентировала, чтобы домашний арест Тищенко не продолжали – и чтобы тот мог осуществлять свои депутатские обязанности.

В ответ на это прокуроры Офиса генпрокурора отметили, что 20 июня вместо участия в пленарном заседании парламента Тищенко поехал в Днепр проводить обыски вместе с Нацполицией, чтобы бороться с незаконными колл-центрами. Однако Временная следственная комиссия, от имени которой он это делал, уже пол года не существовала.

Адвокаты считают подозрение Тищенко необоснованным. Один из защитников заявил: "На видео мой подзащитный показывает должное поведение к потерпевшему, а потерпевший ведет себя не очень адекватно и провоцирует".

Нардеп же считает обвинения против себя политически сфальсифицированными.

Тищенко фигурирует в деле об избиении бывшего бойца спецподразделения Kraken в Днепре, который гулял по центру города с младенцем в коляске. Тищенко приезжал в город, чтобы якобы "бороться с нелегальными офисами и ботофермами". Нардеп впоследствии заявил, что Павлов якобы связан с мошеннической ботофермой.

25 июня Тищенко получил подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего. В тот же день суд присудил два месяца домашнего ареста охраннику Тищенко – участнику инцидента в Днепре.

3 июля Тищенко пытался обжаловать свою меру пресечения, однако суд оставил его под круглосуточным домашним арестом.

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