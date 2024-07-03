Тищенко пытался обжаловать круглосуточный домашний арест, но безуспешно

Нардеп Тищенко, подозреваемый в незаконном лишении свободы человека, останется под круглосуточным домашним арестом

Николай Тищенко (Фото - Facebook Тищенко)

Народный депутат Николай Тищенко, который является фигурантом дела об избиении в Днепре бывшего бойца спецподразделения Kraken Дмитрия (Сына) Павлова, пытался обжаловать свою меру пресечения, однако суд оставил его под круглосуточным домашним арестом. Об этом сообщила пресс-служба Киевского апелляционного суда.

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3 июля суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную стороной защиты Тищенко на решение о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, за исключением необходимости получения медпомощи и необходимости направляться в укрытие при чрезвычайных ситуациях техногенного, природного и военного характера.

Тищенко должен находиться по домашнему адресу до 23 августа 2024 года.

Суд оставил решение о круглосуточном домашнем аресте без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты Тищенко – без удовлетворения.

Тищенко фигурирует в деле об избиении экс-военного Павлова в Днепре. Тищенко приезжал туда, чтобы якобы "бороться с нелегальными офисами и ботофермами". Нардеп впоследствии заявил, что Павлов якобы связан с мошеннической ботофермой.

25 июня нардеп получил подозрение по факту незаконного лишения свободы человека, в тот же день его отправили под круглосуточный домашний арест.

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