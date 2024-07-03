Тищенко намагався оскаржити цілодобовий домашній арешт, але безуспішно

Нардеп Тищенко, який підозрюється у незаконному позбавленні волі людини, залишиться під цілодобовим домашнім арештом

Микола Тищенко (Фото - Facebook Тищенка)

Народний депутат Микола Тищенко, який є фігурантом справи про побиття у Дніпрі колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра (Сина) Павлова, намагався оскаржити свій запобіжний захід, проте суд залишив його під цілодобовим домашнім арештом. Про це повідомила пресслужба Київського апеляційного суду.

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3 липня суд розглянув апеляційну скаргу, подану стороною захисту Тищенка на рішення про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, за виключенням необхідності отримання меддопомоги та необхідності прямувати до укриття у надзвичайних ситуаціях техногенного, природного та воєнного характеру.

Тищенко має перебувати за домашньою адресою до 23 серпня 2024 року.

Суд залишив рішення про цілодобовий домашній арешт без змін, апеляційну скаргу сторони захисту Тищенка – без задоволення.

Тищенко фігурує у справі про побиття ексвійськового Павлова у Дніпрі. Тищенко приїздив туди, щоб нібито "боротись із нелегальними офісами та ботофермами". Нардеп згодом заявив, що Павлов буцімто пов’язаний із шахрайською ботофермою.

25 червня нардеп отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі людини, того ж дня його відправили під цілодобовий домашній арешт.

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