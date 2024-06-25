Тищенка відправили під цілодобовий домашній арешт після скандалу із нападом у Дніпрі

Інцидент із нападом на ексвійськового Дмитра Павлова стався у Дніпрі 20 червня, Тищенко отримав підозру у незаконному позбавленні волі

Микола Тищенко (Фото: пресслужба Слуги народу)

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку, який фігурував у скандалі із нападом осіб у камуфляжній формі на колишнього військового у Дніпрі. Трансляцію вела ТСН.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Тищенко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета. Про такий запобіжний захід для нардепа клопотав Офіс генпрокурора.

На запитання журналістки, чи оскаржуватиме Тищенко цілодобовий домашній арешт, він відповів, що ні, бо "немає сенсу" і "треба виконувати рішення суду".

Дивіться також: Тищенка у суді спитали про реакцію Єрмака на скандал і чи готовий скласти мандат – відео

Сьогодні ж, 25 червня, Тищенко отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Якщо його визнають винним, він може отримати п'ять років в’язниці.

Під час обшуків у Тищенка він навмисно розбив особистий телефон. У ДБР заявили, що такі дії нардепа "жодним чином не врятують ситуацію, і правоохоронці відправлять гаджет на експертизу.

20 червня у мережі з'явилося відео із Дніпра – люди у формі та балаклавах напали на ексбійця спецпідрозділу Kraken – Дмитра (Сина) Павлова, який був із немовлям у візочку. У місцевих Telegram-каналах писали, що невідомі могли бути охороною Тищенка – той приїздив у Дніпро, щоб "боротись із нелегальними офісами та ботофермами".

Сам Тищенко згодом заявив, що Павлов нібито пов’язаний із шахрайською ботофермою у Дніпрі і нібито намагався зірвати слідчі дії.

Читайте також: Єрмак про відео конфлікту Тищенка з бійцем Kraken у Дніпрі: Давно не розумію його вчинків