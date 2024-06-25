У вівторок, 25 червня, Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку, який фігурував у скандалі із нападом осіб у камуфляжній формі на колишнього військового у Дніпрі. ТСН веде трансляцію із судової зали, перед засіданням Тищенко встиг відповісти на низку запитань журналістів.

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Коментуючи реакцію глави Офісу президента Андрія Єрмака на скандал у Дніпрі, Тищенко сказав, що вони не підписані одне на одного і що він не читає "будь-яку інформацію окремих людей, які мають свою точку зору".

"Я роблю свою роботу. Як кажуть, караван лає…" – сказав нардеп.

Тищенко зазначив, що він обмовився навмисне, "щоб ви всі посміхнулися, бо ви дуж заряджені на якусь сутичку".

Тищенка запитали, як він ставиться до того, щоб скласти мандат. Прямої відповіді він не надав – сказав, що мандат йому "надали люди", і він є депутатом-мажоритарником.

Також він сказав, що прийме будь-яке рішення, яке ухвалить суд щодо його запобіжного заходу.

Сьогодні ж, 25 червня, Тищенко отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Якщо його визнають винним, він може отримати п'ять років в’язниці.

Під час обшуків у Тищенка він навмисно розбив особистий телефон. У ДБР заявили, що такі дії нардепа "жодним чином не врятують ситуацію", і правоохоронці відправлять гаджет на експертизу.

20 червня у мережі з'явилось відео із Дніпра – люди у формі та балаклавах напали на ексбійця спецпідрозділу Kraken – Дмитра (Сина) Павлова, який був із немовлям у візочку. У місцевих Telegram-каналах писали, що невідомі могли бути охороною Тищенка – той приїздив у Дніпро, щоб "боротись із нелегальними офісами та ботофермами".

Сам Тищенко згодом заявив, що Павлов нібито пов’язаний із шахрайською ботофермою у Дніпрі і нібито намагався зірвати слідчі дії.

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