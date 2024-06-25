Во вторник, 25 июня, Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения нардепу Николаю Тищенко, фигурировавшему в скандале с нападением лиц в камуфляжной форме на бывшего военного в Днепре. ТСН ведет трансляцию из зала суда, перед заседанием Тищенко успел ответить на ряд вопросов журналистов.

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Комментируя реакцию главы Офиса президента Андрея Ермака на скандал в Днепре, Тищенко сказал, что они не подписаны друг на друга и что он не читает "какую-либо информацию отдельных людей, имеющих свою точку зрения".

"Я делаю свою работу. Как говорится, караван лает…" – сказал нардеп.

Тищенко отметил, что он оговорился умышленно, "чтобы вы все улыбнулись, потому что вы очень заряжены на какую-то стычку".

Тищенко спросили, как он относится к тому, чтобы сложить мандат. Прямого ответа он не дал – сказал, что мандат ему "предоставили люди", и он является депутатом-мажоритарщиком.

Также он сказал, что примет любое решение, которое примет суд по его мерее пресечения.

Сегодня же, 25 июня, Тищенко получил подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре. Если он будет признан виновным, может получить пять лет тюрьмы.

Во время обысков у Тищенко он намеренно разбил личный телефон. В ГБР заявили, что подобные действия нардепа "никоим образом не спасут ситуацию", и правоохранители отправят гаджет на экспертизу.

20 июня в сети появилось видео из Днепра – люди в форме и балаклавах напали на экс-бойца спецподразделения Kraken – Дмитрия (Сына) Павлова, который был с младенцем в коляске. В местных Telegram-каналах писали, что неизвестные могли быть охраной Тищенко – тот приезжал в Днепр, чтобы "бороться с нелегальными офисами и ботофермами".

Сам Тищенко впоследствии заявил, что Павлов якобы связан с мошеннической ботофермой в Днепре и якобы пытался сорвать следственные действия.

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