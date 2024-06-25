ГБР: Телефон, который Тищенко разбил во время обысков, отправят на экспертизу

Татьяна Сапьян надеется, что информация из телефона, когда его восстановят, поможет следствию

Николай Тищенко (Фото: Facebook нардепа)

Народный депутат Николай Тищенко намеренно разбил личный телефон во время обысков у него – правоохранители отправят гаджет на экспертизу. Об этом в эфире телеканала Киев 24 сообщила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

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С утра 25 июня в сети распространяется видео, на котором Тищенко намеренно уничтожает свой телефон, сидя на диване перед правоохранителями. До этого он несколько раз отказался называть свою фамилию.

Сапьян подтвердила подлинность ролика и заявила, что такие действия нардепа "никаким образом не спасут ситуацию", поскольку "сейчас существует множество способов, чтобы собрать любой гаджет".

Она надеется, что информация из телефона, когда его восстановят, поможет следствию.

Сегодня Тищенко получил подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

20 июня 2024 года в сети появилось видео с Днепра – как на Кёльнском бульваре люди в форме и балаклавах напали на добровольца и бойца спецподразделения Kraken Дмитрия (Сына) Павлова, который был с младенцем в коляске. В местных Telegram-каналах писали, что неизвестные люди могли быть охраной Тищенко – тот как раз приезжал в Днепр, чтобы "бороться с нелегальными офисами и ботофермами".

Сам Тищенко впоследствии заявил, что Павлов якобы связан с мошеннической ботофермой в Днепре и якобы пытался сорвать следственные действия. Однако на момент публикации новости Тищенко закрыл свой профиль в Facebook.

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