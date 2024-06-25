ДБР: Телефон, який Тищенко розбив під час обшуків, відправлять на експертизу

Тетяна Сап'ян сподівається, що інформація з телефона, коли його відновлять, допоможе слідству

Микола Тищенко (Фото: Facebook нардепа)

Народний депутат Микола Тищенко навмисно розбив особистий телефон під час обшуків у нього – правоохоронці відправлять гаджет на експертизу. Про це в ефірі телеканалу Київ 24 повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

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Від ранку 25 червня у мережі шириться відео, на якому Тищенко навмисно знищує свій телефон, сидячи на дивані перед правоохоронцями. До цього він кілька разів відмовився називати своє прізвище.

Сап'ян підтвердила справжність ролика та заявила, що такі дії нардепа "жодним чином не врятують ситуацію", оскільки "зараз існує безліч способів, щоб зібрати будь-який гаджет".

Вона сподівається, що інформація з телефона, коли його відновлять, допоможе слідству.

Сьогодні Тищенко отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

20 червня 2024 року у мережі з'явилось відео із Дніпра – як на Кельнському бульварі люди у формі та балаклавах напали на добровольця та бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра (Сина) Павлова, який був із немовлям у візочку. У місцевих Telegram-каналах писали, що невідомі люди могли бути охороною Тищенка – той якраз приїздив у Дніпро, щоб "боротись із нелегальними офісами та ботофермами".

Сам Тищенко згодом заявив, що Павлов нібито пов’язаний із шахрайською ботофермою у Дніпрі і нібито намагався зірвати слідчі дії. Однак на момент публікації новини Тищенко закрив свій профіль у Facebook.

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