Тищенко отправили под круглосуточный домашний арест после скандала с нападением в Днепре

Инцидент с нападением на экс-военного Дмитрия Павлова произошел в Днепре 20 июня, Тищенко получил подозрение в незаконном лишении свободы

Николай Тищенко (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения нардепу Николаю Тищенко, фигурировавшему в скандале с нападением лиц в камуфляжной форме на бывшего военного в Днепре. Трансляцию вела ТСН.

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Тищенко будет находиться под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета. О такой мере пресечения для нардепа ходатайствовал Офис генпрокурора.

На вопрос журналистки, будет ли обжаловать Тищенко круглосуточный домашний арест, он ответил, что нет, потому что "нет смысла" и "надо выполнять решение суда".

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Сегодня же, 25 июня, Тищенко получил подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре. Если он будет признан виновным, может получить пять лет тюрьмы.

Во время обысков у Тищенко он намеренно разбил личный телефон. В ГБР заявили, что подобные действия нардепа "никоим образом не спасут ситуацию, и правоохранители отправят гаджет на экспертизу.

20 июня в сети появилось видео из Днепра – люди в форме и балаклавах напали на экс-бойца спецподразделения Kraken – Дмитрия (Сына) Павлова, который был с младенцем в коляске. В местных Telegram-каналах писали, что неизвестные могли быть охраной Тищенко – тот приезжал в Днепр, чтобы "бороться с нелегальными офисами и ботофермами".

Сам Тищенко впоследствии заявил, что Павлов якобы связан с мошеннической ботофермой в Днепре и якобы пытался сорвать следственные действия.

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