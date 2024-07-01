Нардеп Тищенко рік "перевіряв" кол-центри та критичну інфраструктуру від закритої ТСК – рух Чесно
Народний депутат Микола Тищенко заявляв про перевірки різних установ у межах роботи тимчасової слідчої комісії із вирубки лісів навіть після припинення її діяльності. Про це повідомляє рух "Чесно".
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У жовтні обранець ініціював створення ТСК "Нацресурс" – вона мала розслідувати можливі факти неефективної діяльності Державних агенцій лісових та водних ресурсів й Державної екоінспекції.
У межах ТСК Тищенко звітував: проводить виїзні засідання, перевіряє лісові господарства та розслідує незаконну вирубку лісів.
Також він виготовив спеціальну уніформу для ТСК, подібної до тої, яку носять правоохоронці:
Водночас на початку травня 2023-го парламент не затвердив проміжний звіт ТСК – тому комісія припинила свою діяльність.
Проте і після закриття ТСК Тищенко продовжував їздити з перевірками до різних установ, про що активно інформував у соцмережах, зауважує Чесно.
За законом, члени комісії під час пред'явлення посвідчення нардепа та за дорученням ТСК можуть безперешкодно заходити до будь-яких установ, незалежно від форми власності та режиму секретності.
Проте Тищенко вчиняв ці дії, коли вже не був офіційно членом жодної ТСК, акцентує рух.
Зокрема, у липні 2023 року депутат заявив, що разом з Нацполіцією "викрив ботоферму" в одному з офісів у Києві. Водночас обранець стверджував, що цю інформацію він дізнався зі звернень громадян у ТСК "Нацресурс", профіль якої – лісові та водні ресурси.
Тобто впродовж року депутат регулярно писав про викриття кол-центрів та ботоферм у різних українських містах у межах роботи вже не чинної ТСК із вирубки лісів. А також були й перевірки об'єктів інфраструктури у межах тої ж нечинної комісії.
- 20 червня у соцмережах стало ширитися відео із Дніпра – на ньому люди у формі та балаклавах напали на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken – Дмитра (Сина) Павлова, який гуляв із немовлям у візочку.
- У Дніпро Тищенко приїздив, щоб нібито "боротись із нелегальними офісами та ботофермами". Нардеп згодом заявив, що Павлов буцімто пов’язаний із шахрайською ботофермою у Дніпрі й нібито "намагався зірвати слідчі дії".
- 25 червня нардеп отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця.
- 26 червня на сайті Верховної Ради набрала 25 000 голосів петиція із закликом позбавити Тищенка мандата (він мажоритарник, тому попереднє виключення зі Слуги народу було недостатнім, щоб його позбавили повноважень).
- Того ж дня суд присудив два місяці домашнього арешту охоронцю Тищенка – учаснику інциденту у Дніпрі.
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