Нардеп Тищенко рік "перевіряв" кол-центри та критичну інфраструктуру від закритої ТСК – рух Чесно

У межах роботи вже закритої комісії з питань вирубки лісів обранець продовжував їздити з перевірками до різних установ, які не підпадають під цей профіль

Микола Тищенко (Фото: Facebook Михайла Ткача)

Народний депутат Микола Тищенко заявляв про перевірки різних установ у межах роботи тимчасової слідчої комісії із вирубки лісів навіть після припинення її діяльності. Про це повідомляє рух "Чесно".

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У жовтні обранець ініціював створення ТСК "Нацресурс" – вона мала розслідувати можливі факти неефективної діяльності Державних агенцій лісових та водних ресурсів й Державної екоінспекції.

У межах ТСК Тищенко звітував: проводить виїзні засідання, перевіряє лісові господарства та розслідує незаконну вирубку лісів.

Також він виготовив спеціальну уніформу для ТСК, подібної до тої, яку носять правоохоронці:

Фото: Facebook Михайла Ткача

Водночас на початку травня 2023-го парламент не затвердив проміжний звіт ТСК – тому комісія припинила свою діяльність.

Проте і після закриття ТСК Тищенко продовжував їздити з перевірками до різних установ, про що активно інформував у соцмережах, зауважує Чесно.

За законом, члени комісії під час пред'явлення посвідчення нардепа та за дорученням ТСК можуть безперешкодно заходити до будь-яких установ, незалежно від форми власності та режиму секретності.

Проте Тищенко вчиняв ці дії, коли вже не був офіційно членом жодної ТСК, акцентує рух.

Зокрема, у липні 2023 року депутат заявив, що разом з Нацполіцією "викрив ботоферму" в одному з офісів у Києві. Водночас обранець стверджував, що цю інформацію він дізнався зі звернень громадян у ТСК "Нацресурс", профіль якої – лісові та водні ресурси.

Тобто впродовж року депутат регулярно писав про викриття кол-центрів та ботоферм у різних українських містах у межах роботи вже не чинної ТСК із вирубки лісів. А також були й перевірки об'єктів інфраструктури у межах тої ж нечинної комісії.

20 червня у соцмережах стало ширитися відео із Дніпра – на ньому люди у формі та балаклавах напали на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken – Дмитра (Сина) Павлова, який гуляв із немовлям у візочку.

У Дніпро Тищенко приїздив, щоб нібито "боротись із нелегальними офісами та ботофермами". Нардеп згодом заявив, що Павлов буцімто пов’язаний із шахрайською ботофермою у Дніпрі й нібито "намагався зірвати слідчі дії".

25 червня нардеп отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця.

26 червня на сайті Верховної Ради набрала 25 000 голосів петиція із закликом позбавити Тищенка мандата (він мажоритарник, тому попереднє виключення зі Слуги народу було недостатнім, щоб його позбавили повноважень).

Того ж дня суд присудив два місяці домашнього арешту охоронцю Тищенка – учаснику інциденту у Дніпрі.

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