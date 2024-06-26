Охоронцю нардепа Тищенка присудили два місяці домашнього арешту – джерело

Сергій Цубер - чоловік у сорочці з руками за спиною (Фото: Слідство.Інфо)

Суд обрав запобіжний захід для учасника інциденту з нападом на колишнього військового у Дніпрі, повідомив Офіс генерального прокурора. Співрозмовник у правоохоронних органах повідомив LIGA.net, що йдеться про Сергія Цубера, охоронця народного депутата Миколи Тищенка.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Чоловікові присудили два місяці домашнього арешту без права на внесення застави.

Фігуранта підозрюють у катуванні та незаконному утримуванні потерпілого.

Співрозмовник LIGA.net підтвердив, що йдеться про Сергія Цубера — охоронця нардепа Тищенка. Останньому 25 червня присудили цілодобовий домашній арешт теж на 60 діб.

Читайте також: Тищенка у суді спитали про реакцію Єрмака на скандал і чи готовий скласти мандат – відео

Вдень Слідство.Інфо повідомляло про суд над Цубером (видання називає його Костянтином, інші медіа та співрозмовник LIGA.net — Сергієм).

ЗМІ з Печерського райсуду Києва писало: фігурант кричав на суддю й погрожував порізати собі вени, засідання довелося відкладати.

Медіа зазначило: адвокат охоронця так і не з'явився у суді — чоловік почав галасувати та вимагати привести його захисника, казав, що його судять незаконно і погрожував, що завдасть собі шкоди.

20 червня у соцмережах стало ширитися відео із Дніпра – на ньому люди у формі та балаклавах напали на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken – Дмитра (Сина) Павлова, котрий був із немовлям у візочку.

У місцевих Telegram-каналах писали, що невідомі могли бути охороною Тищенка – той приїздив у Дніпро, щоб нібито "боротись із нелегальними офісами та ботофермами". Нардеп згодом заявив, що Павлов буцімто пов’язаний із шахрайською ботофермою у Дніпрі й нібито "намагався зірвати слідчі дії".

Сина Тищенка хрестив нинішний голова Офісу президента Андрій Єрмак. 21 червня останній назвав поведінку обранця ганебною і несумісною зі статусом депутата й зазначив, що не підтримує з ним жодних стосунків.

25 червня нардеп отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця.

26 червня на сайті Верховної ради набрала 25 000 голосів петиція із закликом позбавити Тищенка мандата (він мажоритарник, тому попереднє виключення зі Слуги народу було недостатнім, аби його позбавили повноважень).

Читайте також: Мера Мукачева Балогу заарештували на два місяці – або 30 млн грн застави