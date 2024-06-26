Охраннику нардепа Тищенко присудили два месяца домашнего ареста – источник

Сергей Цубер – мужчина в рубашке с руками за спиной (Фото: Слідство.Инфо)

Суд избрал меру пресечения для участника инцидента с нападением на бывшего военного в Днепре, сообщил Офис генерального прокурора. Собеседник в правоохранительных органах сообщил LIGA.net, что речь идет о Сергее Цубере, охраннике народного депутата Николая Тищенко.

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Мужчине присудили два месяца домашнего ареста без права на внесение залога.

Фигуранта подозревают в пытках и незаконном содержании потерпевшего.

Собеседник LIGA.net подтвердил, что речь идет о Сергее Цубере — охраннике нардепа Тищенко. Последнему 25 июня присудили круглосуточный домашний арест также на 60 суток.

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Днем Слідство.Инфо сообщало о суде над Цубером (издание называет его Константином, другие медиа и собеседник LIGA.net — Сергеем).

СМИ из Печерского райсуда Киева писало: фигурант кричал на судью и угрожал порезать себе вены, заседание пришлось откладывать.

Медиа отметило: адвокат охранника так и не явился в суде — мужчина начал шуметь и требовать привести его защитника, говорил, что его судят незаконно и угрожал, что нанесет себе вред.

20 июня в соцсетях стало распространяться видео из Днепра – на нем люди в форме и балаклавах напали на бывшего бойца спецподразделения Kraken – Дмитрия (Сына) Павлова, который был с младенцем в коляске.

В местных Telegram-каналах писали, что неизвестные могли быть охраной Тищенко – тот приезжал в Днепр, чтобы якобы "бороться с нелегальными офисами и ботофермами". Нардеп впоследствии заявил, что Павлов якобы связан с мошеннической ботофермой в Днепре и якобы "пытался сорвать следственные действия".

Сына Тищенко крестил нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак. 21 июня последний назвал поведение избранника позорным и несовместимым со статусом депутата и отметил, что не поддерживает с ним никаких отношений.

25 июня нардеп получил подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего.

26 июня на сайте Верховной рады набрала 25 000 голосов петиция с призывом лишить Тищенко мандата (он мажоритарщик, поэтому предыдущее исключение из Слуги народа было недостаточным, чтобы его лишили полномочий).

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