Петиция о лишении Тищенко мандата за сутки набрала 25 000 подписей

Николай Тищенко (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Украинцы призывают лишить полномочий депутата Верховной Рады Николая Тищенко. Соответствующая петиция опубликована на сайте парламента, всего за сутки она набрала необходимые для рассмотрения 25 000 подписей.

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Петиция была создана 24 июня, автор – Андрей Шевердеев. Он заявил, что Тищенко нужно лишить мандата якобы "в связи с его безнравственным поведением, рейдерством, рэкетом, злоупотреблением служебным положением, превышением полномочий".

"Искренне и неукоснительно каждый избранный представитель должен идти путем соблюдения законов и выполнения своих обязанностей. Эпоха тяжелых испытаний для нашей страны, к сожалению, не способствует уважению к упомянутым принципам. Недопустимо его злоупотребление статусом, превышение служебных полномочий и рэкет", – отметил автор.

Он считает, что страна не может позволить себе такого представителя.

Шевердеев подчеркнул, что обязанностью каждого депутата является честное и ответственное служение народу. А действия Тищенко, по его мнению, наносят ущерб имиджу Украины.

20 июня в сети появилось видео из Днепра – люди в форме и балаклавах напали на экс-бойца Kraken – Дмитрия (Сына) Павлова, который был с младенцем в коляске. В местных Telegram-каналах писали, что неизвестные могли быть охраной Тищенко – тот приезжал в Днепр, чтобы "бороться с нелегальными офисами и ботофермами".

Сам Тищенко позже заявил, что Павлов якобы связан с мошеннической ботофермой в Днепре и якобы пытался сорвать следственные действия.

21 июня Ермак отреагировал на видео конфликта между Тищенко и Павловым. Он назвал поведение депутата позорным и несовместимым со статусом народного избранника.

25 июня Тищенко получил подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего.

В тот же день его отправили под круглосуточный домашний арест.

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