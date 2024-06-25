Петиція про позбавлення Тищенка мандата за добу набрала 25 000 підписів

Микола Тищенко (Фото: пресслужба Слуги народу)

Українці закликають позбавити повноважень депутата Верховної Ради Миколу Тищенка. Відповідну петицію опубліковано на сайті парламенту, всього за добу вона набрала необхідні для розгляду 25 000 підписів.

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Петицію було створено 24 червня, автор – Андрій Шевердєєв. Він заявив, що Тищенка потрібно позбавити мандата нібито "у зв'язку з його аморальним поводженням, рейдерством, рекетом, зловживанням службовим становищем, перевищенням повноважень".

"Щиро й неухильно кожен обраний представник має йти шляхом дотримання законів та виконання своїх обов'язків. Епоха тяжких випробувань для нашої країни, на жаль, не сприяє повазі до згаданих принципів. Неприпустимим є його зловживання статусом, перевищення службових повноважень та рекет", – зазначив автор.

Він вважає, що країна не може дозволити собі такого представника.

Шевердєєв наголосив, що обов'язком кожного депутата є чесне та відповідальне служіння народу. А дії Тищенка, на його думку, завдають шкоди іміджу України.

20 червня у мережі з'явилось відео із Дніпра – люди у формі та балаклавах напали на ексбійця Kraken – Дмитра (Сина) Павлова, який був із немовлям у візочку. У місцевих Telegram-каналах писали, що невідомі могли бути охороною Тищенка – той приїздив у Дніпро, щоб "боротись із нелегальними офісами та ботофермами".

Сам Тищенко згодом заявив, що Павлов нібито пов’язаний із шахрайською ботофермою у Дніпрі й нібито намагався зірвати слідчі дії.

21 червня Єрмак відреагував на відео конфлікту між Тищенком та Павловим. Він назвав поведінку депутата ганебною і несумісною зі статусом народного обранця.

25 червня Тищенко отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця.

Того ж дня його відправили під цілодобовий домашній арешт.

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