Тищенко год "проверял" кол-центры и инфраструктуру от закрытой ВСК – движение Чесно

В рамках работы уже закрытой комиссии по вырубке лесов избранник продолжал ездить с проверками в различные учреждения, не подпадающих под этот профиль

Николай Тищенко (Фото: Facebook Михаила Ткача)

Народный депутат Николай Тищенко заявлял о проверках разных учреждений в рамках работы временной следственной комиссии по вырубке лесов даже после прекращения ее деятельности. Об этом сообщает движение "Чесно".

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В октябре избранник инициировал создание ВСК "Нацресурс" – она должна расследовать возможные факты неэффективной деятельности Государственных агентств лесных и водных ресурсов и Государственной экоинспекции.

В рамках ВСК Тищенко отчитывался: проводит выездные заседания, проверяет лесные хозяйства и расследует незаконную вырубку лесов.

Также он изготовил специальную униформу для ВСК, похожую на ту, которую носят правоохранители:

Фото: Facebook Михаила Ткача

В то же время в начале мая 2023-го парламент не утвердил промежуточный отчет ВСК – поэтому комиссия прекратила свою деятельность.

Однако и после закрытия ВСК Тищенко продолжал ездить с проверками в разные учреждения, о чем активно информировал в соцсетях, отмечает Чесно.

По закону, члены комиссии при предъявлении удостоверения нардепа и по поручению ВСК могут беспрепятственно заходить в любые учреждения, независимо от формы собственности и режима секретности.

Однако Тищенко совершал эти действия, когда уже не являлся официально членом ни одной ВСК, акцентирует движение.

В частности, в июле 2023 года депутат заявил, что вместе с Нацполицией "разоблачил ботоферму" в одном из офисов в Киеве. При этом избранник утверждал, что эту информацию он узнал по обращениям граждан в ВСК "Нацресурс", профиль которой – лесные и водные ресурсы.

То есть в течение года депутат регулярно писал о разоблачении кол-центров и ботоферм в разных украинских городах в рамках уже не действующей ВСК по вырубке лесов. А также были и проверки объектов инфраструктуры в рамках той же недействующей комиссии.

20 июня в соцсетях стало распространяться видео из Днепра – на нем люди в форме и балаклавах напали на бывшего бойца спецподразделения Kraken – Дмитрия (Сына) Павлова, гулявшего с младенцем в коляске.

В Днепр Тищенко приезжал, чтобы якобы "бороться с нелегальными офисами и ботофермами". Нардеп впоследствии заявил, что Павлов якобы связан с мошеннической ботофермой в Днепре и вроде бы "пытался сорвать следственные действия".

25 июня нардеп получил подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего.

26 июня на сайте Верховной Рады набрала 25 000 голосов петиция с призывом лишить Тищенко мандата (он мажоритарщик, поэтому предварительное исключение из Слуги народа было недостаточным, чтобы его лишили полномочий).

В тот же день суд присудил два месяца домашнего ареста охраннику Тищенко – участнику инцидента в Днепре.

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