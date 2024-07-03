Помощница нардепа Тищенко создала организацию с названием уже закрытой комиссии Рады

В течение года депутат заявлял о "разоблачении" кол-центров и ботоферм в рамках работы уже не существующей парламентской ВСК

Николай Тищенко (Фото: Facebook нардепа)

Помощница нардепа Николая Тищенко Эвелина Андриевская в июне 2023 года создала общественную организацию "ВСК Нацресурс" – одноименную с временной специальной комиссией, которая прекратила деятельность за месяц до этого. Об этом сообщает движение "Честно" со ссылкой на данные из реестра YouControl.

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По данным системы помощница зарегистрировала организацию 14 июня 2023 года. За месяц до этого парламент не утвердил промежуточный отчет ВСК "Нацресурс" – и комиссия прекратила свою деятельность.

Эта ВСК должна была расследовать возможные факты неэффективной деятельности Государственных агентств лесных и водных ресурсов и Государственной экоинспекции.

На сайте Верховной Рады сообщается, что Андриевская работает помощницей нардепа на платной основе. Честно отмечает: по данным СМИ, женщина работала с Тищенко еще до избрания в парламент – во время его работы ресторатором и телеведущим.

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Итак, после закрытия ВСК Тищенко в течение года заявлял в соцсетях, что в рамках работы комиссии якобы "разоблачает" кол-центры и ботофермы, а также "проверяет" объекты инфраструктуры.

Согласно закону, члены комиссий Рады при предъявлении удостоверения нардепа и по поручению ВСК могут беспрепятственно заходить в любые учреждения – независимо от формы собственности и режима секретности.

На момент заявленных "проверок" Тищенко уже не был членом ни одной ВСК парламента, акцентировали в "Честно".

Тищенко фигурирует в деле об избиении экс-военного Павлова в Днепре, который гулял по центру города с младенцем в коляске. Тищенко приезжал туда, чтобы якобы "бороться с нелегальными офисами и ботофермами". Нардеп впоследствии заявил, что Павлов якобы связан с мошеннической ботофермой.

25 июня нардеп получил подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего. В тот же день суд присудил два месяца домашнего ареста охраннику Тищенко – участнику инцидента в Днепре.

3 июня Тищенко пытался обжаловать свою меру пресечения, однако суд оставил его под круглосуточным домашним арестом.

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